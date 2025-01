Samsung, al CES 2025 i frigoriferi con l’AI

Pubblicità

Samsung Electronics ha annunciato che presenterà al CES 2025 di Las Vegas (dal 7 al 10 gennaio) i nuovi frigoriferi con AI Hybrid Cooling, tecnologia che combina l’AI con metodi di raffreddamento innovativi per le diverse esigenze.

“I frigoriferi sono in funzione 24/7, pertanto ci siamo concentrati sullo sviluppo di un sistema di raffreddamento che migliori significativamente l’efficienza energetica,” ha dichiarato Jeong Seung Moon, EVP and Head of the R&D Team for Digital Appliances Business di Samsung Electronics.

La tecnologia AI Hybrid Cooling combina un compressore ad alta efficienza con un modulo Peltier, un dispositivo semiconduttore che ottiene il raffreddamento sfruttando la variazione di temperatura derivante dal flusso di corrente elettrica. L’introduzione del modulo Peltier permette al frigorifero di funzionare in modo simile a un’auto ibrida, utilizzando entrambe le fonti di energia solo quando necessario per un raffreddamento efficiente.

Ad esempio, quando viene rilevata o prevista una significativa richiesta di raffreddamento – dopo la spesa, o in presenza di alimenti caldi o durante l’estate – il frigorifero attiva il modulo Peltier insieme al compressore. Normalmente, invece, utilizza solo il compressore per garantire la massima efficienza. Il produttore afferma che l’algoritmo potenziato dall’intelligenza artificiale è in grado di monitorare costantemente lo stato del frigorifero e prevedere variazioni di temperatura interna per regolare la modalità di raffreddamento.

Anche il compressore AI Digital Inverter ad alta efficienza (richiede una conenssione WiFi e una account Samsung) contribuisce al risparmio energetico, grazie a un design migliorato che aumenta il raggio dei componenti rotanti. Il produttore riferisce di un’inerzia 4,1 volte superiore rispetto al tradizionale compressore F3 di Samsung, affermando che questo permettere di funzionare più a lungo e consumare meno energia. L’IA è sfruttata per permettere al compressore di regolare e automaticamente la propria velocità.

La tecnologia AI Hybrid Cooling, grazie al sistema Hybrid Precise Cooling, promette di preservare più a lungo la freschezza degli alimenti deperibili minimizzando le fluttuazioni di temperatura interna, anche durante i cicli di sbrinamento automatico. Sfruttando il calore residuo del modulo Peltier durante lo sbrinamento, si minimizzano le variazioni di temperatura che possono compromettere la qualità degli alimenti.

I frigoriferi con tecnologia AI Hybrid Cooling ridefiniscono lo spazio disponibile con una capacità di 900 litri offrendo maggiore capacità a parità di ingombro esterno. La sostituzione delle resistenze tradizionali con il modulo Peltier ottimizza lo spazio interno, aumentando la capacità di 25 litri. Questo permette di avere i ripiani superiori e intermedi del frigorifero più profondi di 60 mm e un’area di carico maggiore del 13,8%, in grado di ospitare fino a 240 lattine di bibite, 24 in più rispetto ai modelli tradizionali.