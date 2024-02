Samsung potenzia l’audio di TV, telefoni, tablet e auricolari

L’ultimo aggiornamento di Samsung potenzia in maniera profonda molti dei suoi smartphone, tablet, TV e auricolari attualmente in commercio: delle novità in arrivo proprio in questi giorni se ne parla nell’ultimo post appena pubblicato sul sito ufficiale dell’azienda, dove viene spiegato come attraverso un semplice aggiornamento del software è stato possibile migliorare soprattutto l’area audio grazie alle tecnologie Galaxy AI introdotte insieme ai Galaxy S24 presentati il mese scorso.

Sugli auricolari Galaxy Buds

Ad esempio per quanto riguarda gli auricolari Galaxy Buds, abbinandoli agli ultimi Galaxy S24, ma anche a un dispositivo della serie Galaxy Book4, oppure ai televisori Samsung, migliora profondamente la funzione di traduzione in tempo reale.

In sostanza chi indossa gli auricolari può ascoltare direttamente in cuffia la traduzione di ciò che gli sta dicendo la persona di fronte mentre parla un’altra lingua, e allo stesso modo quest’ultima potrà ascoltare la traduzione di ciò che sta dicendo chi indossa gli auricolari attraverso gli altoparlanti dell’altro dispositivo collegato, eliminando quindi la necessità di scambiarsi il dispositivo.

Sui televisori Samsung

Quest’ultimo aggiornamento inoltre porta sui TV Samsung la tecnologia Audio 360, ovvero quella che offre il suono ambientale in ogni direzione «offrendo un’esperienza simile a quella di un teatro a casa: così, collegando i Galaxy Buds al televisore è possibile tracciare il movimento della testa ottenendo un ambiente sonoro ancora più coinvolgente.

Per funzionare c’è bisogno di un paio di auricolari Galaxy Buds2 Pro o Buds2 e di uno dei seguenti televisori:

Samsung Neo QLED 8K (QN900D, QN800D)

Neo QLED 4K (QN95D, QN90D, QN87D, QN85D)

OLED (S95D, S90D, S85D)

QLED (Q80D, Q70D)

Sui computer Galaxy Book4

Avete presente la funzione Auto Switch? Fino ad oggi funzionava solo coi televisori Samsung: se si stava guardando la televisione indossando i Galaxy Buds e arrivava una telefonata, Auto Switch era in grado di spostare automaticamente la connessione allo smartphone per poi tornare al TV al termine della chiamata.

Con questo aggiornamento Auto Switch viene implementato anche sui computer della serie Galaxy Book4 oltre che sui tablet Galaxy con One UI 4.1.1 o successive, serie Galaxy Book con One UI 6.0 o successive, serie Galaxy Watch4 o successive e TV Samsung lanciate dopo febbraio 2022 aggiornate almeno a luglio dello stesso anno. Per funzionare c’è bisogno di un paio di auricolari Galaxy Buds2 Pro.

Aggiornamento audio Samsung per telefoni e tablet

L’anno scorso Samsung ha introdotto la tecnologia Auracast per le Smart TV Samsung con i Galaxy Buds2 Pro, trasformando i televisori Neo QLED 8K 2023 e MICRO LED 2023 in una specie di stazione radio condivisa che poteva essere diffusa su più auricolari Galaxy Buds.

L’ultimo aggiornamento porta la trasmissione audio con Auracast anche sui telefoni delle serie Galaxy S24, S23, Z Fold5, Z Flip5 e sui tablet Tab S9 con One UI 6.1 o versioni successive, mentre per l’ascolto della trasmissione Auracast il supporto viene esteso anche alle serie Galaxy Z Fold4, Z Flip4, A54 5G, M54 5G, Tab S9 FE e Tab Active 5 5G con UI 5.1.1 e successivi.

A proposito dei Galaxy S24: avete visto che in Europa sono più lenti che altrove? Per fortuna almeno le funzioni AI sono gratuite fino al 2025.