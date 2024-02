Galaxy S24 in Europa è più lento che nel resto del mondo

L’ultimo Galaxy S24 è proposto da Samsung in due versioni: una per l’ Europa e una per altri mercati. La differenza è nel tipo di chip utilizzato: Samsung Exynos 2400 per il nostro mercato e Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm per gli altri.

Il processore di Qualcomm integra due core in più per la CPU rispetto a quello di Samsung (due Cortex A520 a basso consumo) e vanta una frequenza di funzionamento più alta. In aggiunta, sulla carta, la GPU Adreno di Qualcomm offre il doppio della potenza di elaborazione offerta dal GPU AMD Xclipse 940 presente nel chip Samsung.

Un filmato del canale YouTube “Techmo” sottolinea le differenze, evidenziando soprattutto difficoltà in più con il 5G sul modello base, e altre differenze forse dovute anche al minor volume interno che sulla variante base rendono meno efficiente la dissipazione del calore. Con la versione S24+ il gap sembra essere inferiore.

Nei test della CPU (Geekbench 6), S24 versione Europa è più lento del modello americano, con punteggi rispettivamente di 13.590 vs. 15.029, risulta più caldo di 3° C eseguendo gli stessi test, e usa di più la batteria (1%). Nei test single core, il processore Qualcomm risulta il 6% più veloce (2.307 vs 2.156 i punteggi ottenuti), merito di Cortex X4 che è più veloce (3,4 GHz contro 3,2 GHz).

I benchmark con 3DMark evidenziando altresì le differenze: Galaxy S24 tedesco riscalda di più rispetto al modello canadese, e i punteggi sono rispettivamente di 9.034 contro 18.033 con il test pi complesso, e 5.288 vs 7.313 nel test meno complesso (eseguito in loop più volte); avviando i benchmark 3DMark, il terminale europeo risulta più caldo (2 °C) e consuma leggermente più batteria (1%, che corrispondono a circa 20 minuti di autonomia).

Nei test di riproduzione video su YouTube i dispositivi si sono comportati allo stesso modo; in un test più pratico (correndo con lo smartphone in tasca) la batteria del modello europeo si è scaricata più in fretta, con una differenza del 7%.

Altre prove sono state effettuate con il gioco PUBG: Battlegrounds, con il quale il chip Exynos ha evidenziato una peggiore gestione energetica (9°C in più) rispetto a Snapdragon. In altre prove, il tester Techmoja ha confrontato l’autonomia dei due modelli consumando interamente la carica: quando Galaxy S24 europeo si è spento, la variante nordamericana segnava ancora il 17% di carica.

Da evidenziare anche alcuni problemi con la fotocamera, il modem 5G che sembra meno efficiente e problemi di bilanciamento del bianco sul teleobiettivo della versione dotata di chip Exynos.

