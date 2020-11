Samsung Galaxy A12 e Galaxy A02s rilanciano su tutto tranne il prezzo

Samsung presenta i nuovi smartphone Galaxy A12 e Galaxy A02s, che rendono disponibili funzioni e caratteristiche solitamente presenti in terminali di fascia superiore a un prezzo più accessibile. Entrambi gli smartphone sono dotati di una batteria di lunga durata, fotocamera multipla e ampio display da 6,5 pollici.

«I modelli Galaxy A12 e A02s dimostrano il nostro impegno nello sviluppo di prodotti ed esperienze per tutte le fasce di prezzo, senza scendere a compromessi» dichiarato Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia. «Aggiungono ancora più varietà alla straordinaria gamma di prodotti Galaxy A, offrendo ai clienti innovazioni irrinunciabili a un valore eccellente».

Entrambi i terminali mettono a disposizione un display Infinity-V HD+ da 6,5 pollici grazie al quale il costruttore assicura la visione dei contenuti con un «livello di nitidezza e di qualità straordinario». La batteria a lunga durata da 5.000 mAh permette di utilizzare lo smartphone per tutto il giorno senza interruzioni e la Ricarica Rapida da 15W, disponibile su entrambi i modelli, riduce il tempo necessario per ricaricare il dispositivo.

Gli smartphone Galaxy A02s e A12 sono dotati di fotocamere versatili che rendono ancora più facile realizzare lo scatto perfetto. Nel Galaxy A12 la fotocamera principale è da 48 megapixel, mentre per Galaxy A02s è da 13 MP. Entrambi dispongono di una fotocamera di profondità da 2 MP, che permette di mettere a fuoco il soggetto della foto su cui si vuole porre l’attenzione, e di una fotocamera Macro da 2 MP per catturare ogni dettaglio a distanza ravvicinata. Così mentre il più economico Galaxy A02s offre una tripla fotocamera, il modello Galaxy A12 è un quad camera perchè include anche una fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP per scattare foto panoramiche.

Galaxy A12 e A02s sono caratterizzati da un corpo con un design elegante, che rende i dispositivi confortevoli da impugnare, con una finitura opaca sul retro. Sia Galaxy A12 che Galaxy A02s sono disponibili nelle colorazioni bianco e nero, mentre Galaxy A12 è disponibile anche in blu. Galaxy A12 sfrutta inoltre la piattaforma di sicurezza Samsung Knox ed è supportato da un sensore di impronte digitali laterale.

La fotocamera frontale è di 8 megapixel in Galaxy A12 e da 5 MP in Galaxy A02s. Entrambi funzionano con un processore octa core: il modello superiore con chip MediaTek MT6765 da 2,3 GHz e 1,8GHz, 4GB di RAM e archiviazione da 64GB oppure da 128GB. Invece il modello più economico funziona con chip Qualcomm SDM450-F01 da 1,8 GHz, 3GB di RAM e archiviazione da 32GB. Entrambi mettono a disposizione un alloggiamento Micro SD per espandere l’archiviazione fino a 1TB in Galaxy A12 e fino a 512GB per Galaxy A02s.

Nell’annuncio il costruttore dichiara che questi terminali offrono specifiche e funzioni di fascia medio-alta a prezzi abbordabili, purtroppo però non comunica i prezzi di listino per il nostro Paese: sia Galaxy A12 che Galaxy A02s saranno disponibili in Italia a partire dai primi mesi del 2021.

