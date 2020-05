Samsung Galaxy Note 20 sarà un S20 Ultra gigante

La famiglia Galaxy Note tende notoriamente a prendere in prestito dalla serie Galaxy S alcune caratteristiche: a quanto pare, anche per la prossima generazione di Galaxy Note 20 non mancherà questa tradizione. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Galaxy Note 20 e Note 20 Plus avranno chiare somiglianze con la famiglia Galaxy S20.

Lo riportano i noti leaker OnLeaks e Pigtou, che hanno pubblicato rendering basati su precedenti rapporti. Questa volta pongono l’accento sugli schermi, che potrebbero essere da 6,9 pollici per Note 20+ (come l’S20 Ultra), e da 6,7 per il modello base. Per quest’anno, Samsung potrebbe aver deciso di abbandonare una versione del Galaxy Note compatto.

La parte posteriore dei due dispositivi suggerisce anche le possibili caratteristiche della fotocamera. Sebbene i dettagli completi non siano disponibili, entrambi i Note 20 riprenderebbero da Galaxy S20 Ultra almeno uno, o più moduli della fotocamera, incluso un obiettivo con zoom periscopio sul Galaxy Note 20 Plus.

Purtroppo le anticipazioni emerse finora non offrono ulteriori indizi sulle specifiche tecniche: in questo articolo riportiamo i rendering pubblicati da Pigtou. In ogni caso ci si aspetta che i terminali arrivino sul mercato con rinnovate versioni della S-Pen. Inoltre, non è difficile immaginare upgrade hardware all’interno dei dispositivi, come un maggiore quantitativo di RAM e forse anche nuovi processori.

Samsung negli ultimi anni ha sempre presentato Galaxy Note ad agosto, per rilasciarlo subito poche settimane dopo. Detto questo, non è certo quale ruolo abbia giocato la pandemia sui dispositivi di quest’anno; non è dato sapere se potrebbero arrivare in ritardo o in linea con la tabella di marcia degli anni precedenti. Anche se la situazione è migliorata, e anche se migliorerà sensibilmente entro agosto, è possibile che la catena di approvvigionamento prima, e di montaggio dopo, abbia subito ritardi legati al lockdown.

