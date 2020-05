LG gram, i portatili super leggeri e con super autonomia arrivano in Italia

La nuova generazione di portatili ultraleggeri LG gram arriva in Italia in due modelli, da 15 e 17 pollici, con hardware aggiornato e autonomia dichiarata sorprendente: il modello da 17” pesa solamente 1,3 kg circa ed è in grado di funzionare ininterrottamente fino a 17 ore, mentre il modello da 15” con un peso di 1,1 kg circa è dichiarato per una autonomia fino a 18,5 ore.

Per raggiungere questi valori il costruttore impiega in entrambe le macchine una potente batteria da 80W. L’aggiornamento porta su entrambi i modelli i processori Intel Core di decima generazione.

Il modello LG gram da 17 pollici mette a disposizione uno schermo IPS con risoluzione 2560 x 1600 pixel e formato 16:10. La versione con Intel Core i5 è proposta con 8GB di RAM, mentre quella con Intel Core i7 è di serie con 16GB di RAM DDR4. Oltre all’unità SSD da 512GB, l’utente può espandere lo spazio disponibile per l’archiviazione di dati, programmi, foto e video grazie a un alloggiamento extra nel quale è possibile installare un secondo SSD opzionale.

Invece LG gram da 15 pollici è dotato di uno schermo IPS Full HD da 1920 x 1080 pixel ed è disponibile con processore Intel i5 e i7 di decima generazione e 8 GB di RAM. Per quanto riguarda la connettività entrambi mettono a disposizione Wi-Fi 6 di ultima generazione e, tra le altre, anche una porta Thunderbolt 3 per alimentazione e ricarica, trasferimento dati e anche per l’impiego di monitor esterni. La tastiera è retroilluminata con la possibilità di scegliere tra due livelli di luminosità.

La costruzione solida e la robustezza delle macchine è assicurata dalla certificazione di durabilità e resistenza MIL-STD-810G dell’esercito statunitense che mette alla prova i dispositivi valutandoli per resistenza a shock, polvere e temperature estreme.

I nuovi portatili LG gram in Italia saranno disponibili per l’acquisto su Amazon a partire dal 30 maggio. Sempre su Amazon sono disponibili i modelli della generazione precedente proposti a prezzi sensibilmente scontati: il modello da 15” è proposto a 999 euro invece di 1.499 euro, mentre quello da 17” parte da 1.699 euro: sono disponibili due configurazioni hardware per modello.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di LG sono disponibili da questo collegamento. Per tutte le notizie sul mondo PC Windows si parte da qui, invece per tutti gli articoli che parlano di Mac si parte da questa pagina.