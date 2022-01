Total War Medieval II arriva su iPhone e Android in primavera

Feral Interactive ha annunciato l’arrivo della versione mobile del gioco di strategia in tempo reale Total War: Medieval II, che verrà lanciato su iPhone, iPad e Android nella primavera di quest’anno.

Basato sul successo di ROME: Total War su dispositivi mobili, Medieval II offre profondità e rigiocabilità ancora maggiori rispetto al suo predecessore. Oltre al familiare mix di enormi battaglie in tempo reale e intricata strategia a turni, il nuovo titolo in arrivo offre una gestione degli insediamenti più sfumata, agenti aggiuntivi per condurre gli affari di stato e meccaniche di campagna più profonde.

Ambientato in tre continenti durante il turbolento Medioevo, il gioco propone all’utente conflitti in ampi campi di battaglia, mentre si affrontano intraprendenti rivali che costellano il percorso verso il potere. Che si tratti di diplomazia o conquista, benevolenza o paura, i giocatori dovranno assicurarsi le risorse e la lealtà per governare un impero che va dalle coste dell’Europa occidentale alle sabbie del deserto arabo.

Come con tutte le altre versioni mobili dei giochi Feral, Total War: Medieval II sarà un gioco completo senza compromessi con un sistema di controllo touch fatto su misura. Questi miglioramenti facilitano ulteriormente la padronanza delle tattiche e del comando dei giocatori mentre manovrano migliaia di unità sullo schermo. Lo sviluppatore assicura che questo titolo ha tutte le caratteristiche e la longevità per invogliare gli utenti a giocare e rigiocare più volte.

Al momento è disponibile il video trailer di Total War: Medieval II per iPhone e Android che riportiamo in questo articolo, mentre il gioco irromperà su iOS e Android nella primavera del 2022.

Ricordiamo che nel mese di dicembre dello scorso anno Feral ha rilasciato la versione mobile dell’acclamato gioco Alien Isolation per iPhone e Android. Per tutti i giochi rilasciati da Feral su Mac e iOS è possibile partire da qeusta pagina di macitynet.