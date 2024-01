Samsung e Google portano sofisticate funzioni AI nei Galaxy S24

In contemporanea con il lancio di Galaxy S24, Samsung Electronics e Google Cloud hanno annunciato una collaborazione per portare la tecnologia dell’intelligenza artificiale AI generativa di Google Cloud agli utenti di smartphone dell’azienda sudcoreana.

A partire dalla serie Samsung Galaxy S24, annunciata nell’ambito dell’evento Galaxy Unpacked del 17 gennaio che si è svolto a San Jose, in California, Samsung sarà il primo partner di Google Cloud a distribuire Gemini Pro (modello AI) e Imagen 2 su Vertex AI (tecnologia per la creazione di immagini) tramite il cloud sui propri dispositivi smartphone.

Costruito per essere multifunzionale, Gemini è presentato come un modello in grado di “generalizzare e comprendere”, gestire e combinare diversi tipi di informazioni, tra cui testo, codice, immagini e video.

A partire dalle applicazioni native Samsung, gli utenti possono sfruttare la funzione di riepilogo in Note (ottenere il riepilogo delle attività in programma), Registratore vocale (per trascrivere, riassumere e tradurre le registrazioni) e Tastiera (per tradurre messaggi, e-mail e altro ancora in 13 lingue in tempo reale con l’Assistente Chat).

Anche nelle telefonate l’utente può sempre scegliere se sfruttare la traduzione simultanea tramite la trascrizione della conversazione in messaggi di testo, oppure direttamente con la traduzione del parlato in tempo reale.

Gli utenti della serie Galaxy S24 possono beneficiare di Imagen 2, tecnologia di Google DeepMind che permette la conversione del testo in immagini, utile per l’editing. Queste funzionalità sono richiamabili dalla voce “Modifica Generativa” dell’applicazione Galleria di S24, in grado di riempire parti dello sfondo di un’immagine con AI generativa.

La serie S24 utilizzerà anche Gemini Nano, un modello linguistico di grandi dimensioni LLM on-device fornito come parte del sistema operativo Android 14.

I team di Google Cloud e Samsung affermano di avere lavorato insieme “per offrire la migliore esperienza AI con Gemini su Galaxy”. Thomas Kurian, CEO di Google Cloud, ha sottolineato che Samsung sfrutta una infrastruttura di livello mondiale che offre prestazioni all’avanguardia, per offrire applicazioni che usano AI generativa “sicura e affidabile”.

A detta delle due aziende, le funzioni in questione tengono conto di sicurezza, protezione, privacy e conformità dei dati. Per ulteriori dettagli sulle funzioni di Intelligenza Artificiale messe a disposizione nei Samsung Galaxy S24 rimandiamo al reportage con fotogalleria di macitynet.

