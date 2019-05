Samsung ha aggiornato il software di Galaxy Watch, Gear Sport e Gear S3

Samsung ha messo a disposizione un nuovo aggiornamento software per Galaxy Watch, Gear Sport e Gear S3. Il produttore riferisce che l’aggiornamento1 include interfaccia One UI di un layout ottimizzato, nuovi design del quadrante, una migliore ottimizzazione della batteria e funzionalità più efficienti per il monitoraggio di salute e fitness con Samsung Health.

One UI presenta un’interfaccia più pulita, a adetta del priduttore progettata per ottimizzare il layout ed eliminare le distrazioni. La grafica include animazioni mostrate quando si ottiene un risultato. One UI sullo smartwatch presenta un’interfaccia stilizzata che è sincronizzata con quella presente negli smartphone Galaxy, con colori e layout più armoniosi tra i dispositivi.

L’aggiornamento intruduce anche semplici impostazioni visive, che agevolano la personalizzazione e il controllo del dispositivo da parte degli utenti. Sono presenti nuove impostazioni, tra cui l’abilitazione/disabilitazione dell’attivazione touch, il controllo della frequenza e della tempistica degli aggiornamenti del briefing giornaliero e l’attivazione/disattivazione della modalità Buonanotte a seconda delle abitudini personali dell’utente.

Ora è possibile scaricare dal Galaxy Store di nuovi design del quadrante, precedentemente disponibili solo per Galaxy Watch Active. Diverse le novità relative a salute e fitness:

Al primo avvio dell’app, Samsung Health ora visualizza la schermata delle attività quotidiane, che presenta un riepilogo dei conteggi giornalieri di calorie, movimenti e allenamenti dell’utente.

Il monitoraggio degli allenamenti è ora più semplice e veloce da selezionare sia sul widget che nell’app Samsung Health,. I dati sugli allenamenti vengono sincronizzati continuamente dal dispositivo indossabile allo smartphone associato, mantenendo una registrazione degli esercizi su entrambi i dispositivi per facilitarne il tracciamento giornaliero. L’aggiornamento include anche un allenamento aggiuntivo per il monitoraggio del nuoto all’aperto (solo su Galaxy Watch)

L’aggiornamento rende più efficace il monitoraggio della frequenza cardiaca con un avviso che segnala se la frequenza cardiaca supera un livello predeterminato. Il monitoraggio del sonno è più dettagliato, mostrando l’intervallo di sonno medio dell’utente rispetto all’intervallo tipico per la relativa fascia d’età, in modo da velocizzare l’analisi e il confronto.

Per quanto riguarda la batteria, il produttore parla di aumento di prestazioni, con ottiizzazioni che consentono di chiudere automaticamente le app in background e modificando impostazioni che potrebbero influire sulla durata. È anche possibile personalizzare le impostazioni per il risparmio energetico, come la regolazione della luminosità e le impostazioni per il timeout dello schermo, in modo da ottenere la massima durata della batteria senza compromettere l’esperienza utente.