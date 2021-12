Samsung ha brevettato uno smartwatch che si allunga

Samsung ha all’attivo diverse generazione di smartwatch e da brevetto emerge quello che potrebbe essere un futuro dispositivo allungabile, alla stregua di quanto visto in altri brevetti circolati in passato di smartphone con schermo estensibile.

Da uno dei disegni allegato nel brevetto (PDF) si evince che l’idea è consentire di allungare il display rotondo, facendo scorrere una apertura con le dita, offrendo all’occorrenza il 40% di schermo in più rispetto a quando è chiuso, abbastanza da permettere di vedere…. anche un film (in uno dei disegni allegati al brevetto si vede un bozzetto di quello che somiglia vagamente a Thor, il personaggio dei fumetti Marvel Comics, o qualcosa di simile).

Nel brevetto si fa riferimento a una serie di non meglio precisati sensori collocati centro dello schermo aperto (probabilmente per dare modo al sistema operativo di comprendere se il display è allargato o no). Ovviamente non è detto che un simile prodotto arriverà effettivamente sul mercato ma certamente il produttore ha sondato e sonderà il mercato per capire se c’è interesse verso un simile accessorio.

Come accennato all’inizio, Samsung in passato ha registrato brevetti di smartphone allungabili, composti da obiettivi nascosti quando lo schermo è chiuso e che escono fuori azionando lo slider per allungare lo schermo