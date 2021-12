Among Us pronto a viaggiare verso la realtà virtuale

Potrebbe non essere del tutto inaspettato, ma certamente è una bella sorpresa. Among Us sta per viaggiare verso la realtà virtuale, diventando un gioco in prima persona. Il titolo approderà su PlayStation VR, Meta Quest 2 e Steam. Non c’è una ancora data di uscita, ma è tutto reale, o meglio, virtualmente reale.

Among Us VR è stato rivelato durante i The Game Awards di giovedì sera, con un breve trailer che mostra un assaggio del gameplay in prima persona. Si gioca come l’originale, con i giocatori che tentano di completare le attività e capire chi tra loro è l’impostore, ma da una prospettiva in prima persona. Così lo sviluppatore Innersloth ha presentato il nuovo progetto:

Questa nuova esperienza 3D metterà te e i nostri sospetti spacebean nel cuore dello Skeld, con tutti i meccanismi fondamentali del lavoro di squadra e del tradimento che conosci e ami. L’edizione VR continuerà a supportare anche l’esperienza multiplayer, ovviamente! Ora potete davvero fare una riunione di emergenza insieme

Among Us VR, come ricorda anche engadget, non sarà compatibile con la versione originale del gioco, ovviamente. È in sviluppo da Innersloth, Robot Teddy e Schell Games, lo studio dietro I Expect You To Die.