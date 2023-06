AirPlay per gli hotel, LG produrrà i primi TV compatibili

Tra le novità di iOS 17, c’è la possibilità di condividere contenuti dal proprio iPhone usando AirPlay in modo ancora più semplice.

AirPlay funzionerà anche con determinati televisori negli hotel: l’utente potrà visualizzare i propri contenuti sulla TV anche quando viaggia, risolvendo il problema di chi, quando si trova in determinate strutture ricettive, è costretto a pagare per vedere film e altri programmi su grande schermo. Le strutture ricettive stesse sono il più delle volte obbligate a offrire questi servizi a pagamento, giacché a loro volta pagano per offrire lo streaming per l’entertainment alberghiero.

Apple ha fatto sapere che la funzionalità che consente di offrire AirPlay sulle TV in hotel e affini sarà disponibile entro la fine dell’anno in alcuni alberghi, a cominciare dai brand del gruppo IHG Hotels & Resorts.

La funzionalità in questione tiene conto di privacy e sicurezza (non c’è bisogno di indicare sulla TV credenziali e altre info ma queste restano memorizzate sul telefono del cliente) e per il collegamento tra dispositivo del cliente e TV basterà inquadrare un codice QR.

Dopo aver abbinato il dispositivo alla TV, l’utente potrà sfruttare servizi di streaming (es. Netflix, Apple TV+, YouTube, ecc.), visualizzare filmati, foto, musica, presentazioni, ecc.

ZDNet riferisce che LG è la prima ad avere annunciato il supporto a questo sistema con una linea di televisori che saranno compatibili con AirPlay per gli hotel.

Le hotel TV di LG offriranno il supporto ad AirPlay per gli ospiti. “Gli hotel che offrono questa funzionalità avranno un vantaggio con i viaggiatori che usano i dispositivi Apple, aumentando la soddisfazione degli ospiti e allo stesso tempo differenziandosi rispetto alla concorrenza locale”, spiega Michael Kosla, vicepresidente di LG negli USA responsabile hospitality. Non è chiaro se la funzione in questione sarà disponibile solo su nuove TV o se sarà possibile implementarla (mediante aggiornamenti) anche su attuali modelli di Hospitality TV di LG.

