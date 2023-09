Samsung presenta gli SSD 990 Pro da 4TB con prestazioni top

Samsung Electronics ha annunciato la disponibilità del nuovo modello da 4 TB degli SSD serie 990 PRO. La serie 990 PRO è una linea di unità SSD PCIe 4.0 che sfruttano tecnologia V-NAND (V8) di ottava generazione del produttore e un controller proprietario ottimizzato.

Il produttore vanta “prestazioni eccellenti” con lettura sequenziale fino a 7.450 megabytes-per-second (MB/s) e velcoiutà di scrittura fino a 6.900 MB/s, unità indicate come ottimizzate per gestire grandi volumi di dati, quali lavori di grafica 3D/4K, analisi dei dati e videogiochi ad alta risoluzione. I valori di lettura/scrittura casuale sono indicati fino a 1600K/1550K IOPS.

Dotata di una capacità di scrittura di byte totali (TBW) ottimizzata fino a 2.400 TB, la serie 990 PRO promette “affidabilità e longevità dell’unità SSD, ideale per chi deve gestire carichi di lavoro impegnativi e ha necessità di grandi capacità di archiviazione.

Il controllo termico intelligente è indicato come in grado di garantire “la massima efficienza energetica”, con migliorie fino al 50% rispetto alla precedente serie 980 PRO. L’unità integra un rivestimento in nichel sul controller e presenta un dispositivo di diffusione del calore sul lato posteriore dell’unità SSD, garantendo il mantenimento di un livello di temperatura ottimale e oscillazioni minime delle prestazioni nel tempo.

Le memoria NAND ad alta densità V8 1 TB di Samsung sfrutta una tecnologia di stacking della memoria, questo permette di offrire un form factor M.2 a lato singolo, più sottile rispetto ad altre unità SSD M.2 a 2 lati. Il form factor M.2 su un unico lato semplifica l’installazione nei computer sottili.

I modelli da 4 TB di capacità del 990 PRO e del 990 PRO con dissipatore saranno disponibili all’inizio di ottobre 2023. I prezzi non sono stati comunicati. Le versioni da 1TB e 2TB della serie 990 PRO sono attualmente disponibili per l’acquisto (su Amazon rispettivamente a 107,70 euro e 175,00 euro nel momento in cui scriviamo).