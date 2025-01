Satechi R2, il telecomando dei sogni per Mac e iPad

Pubblicità

Ecco uno strumento che potrebbe cambiarvi per sempre il modo con cui interagite con Mac e iPad: ci riferiamo al Satechi R2, un telecomando multimediale Bluetooth pensato per rendere ancora più semplice e comoda l’interazione coi dispositivi Apple.

Potrebbe perfino rivelarsi un accessorio indispensabile per chi è solito dover gestire contenuti multimediali e presentazioni in pubblico.

Il principale punto di forza è dato dalle due modalità di funzionamento di cui dispone.

Le due modalità

La prima è la modalità Multimedia (M) che va scelta per controllare cose come la riproduzione di musica e video. Attivandola è infatti poi possibile usare i pulsanti del telecomando per regolare il volume, fare play/pausa, avanzare o tornare indietro, attivare Siri o disattivare l’audio tramite la funzione Mute.

Si può anche usare per attivare la tastiera virtuale; e grazie al supporto per applicazioni come Apple Music, Spotify, Pandora e YouTube, diventa una specie di bacchetta magica per controllare tutto a distanza con estrema facilità.

La seconda invece è la modalità Presentazione (P) che, se attivata, permette di controllare app e presentazioni come PowerPoint, Keynote, Prezi, e Google Slides. In questo modo coi tasti freccia è possibile navigare facilmente tra le diapositive, mentre il puntatore laser viene abilitato direttamente nelle impostazioni di PowerPoint o Keynote, beneficiando così di un controllo totale e preciso delle proprie slide durante presentazioni e conferenze in pubblico.

Com’è fatto

Esteticamente presenta una scocca in alluminio ed è alimentato da una batteria ricaricabile tramite USB-C che offre fino a sei mesi di autonomia con un ipotetico utilizzo giornaliero di 1 ora.

Si connette ai dispositivi tramite Bluetooth 5.0 e li controlla fino a 10 metri di distanza senza il fastidio dei cavi.

E la configurazione è semplicissima: basta attivare il tasto di accensione e mettere il dispositivo in modalità di associazione premendo il pulsante Bluetooth per sei secondi. Una volta comparso il dispositivo nelle impostazioni Bluetooth, è sufficiente selezionarlo per avviare il collegamento e iniziare ad utilizzarlo.

Quando non in uso, il telecomando entra automaticamente in modalità sospensione dopo dieci minuti di inattività, ma si riattiva con un semplice tasto.

Compatibilità

Questo telecomando funziona con Mac e iPad, mentre non supporta i dispositivi Windows 10 o 11 e neppure la Apple TV.

Dove comprare

Questo prodotto costa 49,99 € e lo potete comprare anche su Amazon.

