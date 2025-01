Supporto verticale a doppia tasca di Satechi per raddoppiare la produttività sulla scrivania

Pubblicità

In genere chi è preferisce usare il MacBook collegandolo ad uno schermo esterno tende a tenere il portatile chiuso e ne controlla l’interfaccia tramite mouse e tastiera esterni. In questo caso è una buona idea posizionare il computer su un supporto verticale perché, oltre a far risparmiare spazio, garantisce una migliore ventilazione della macchina.

Tra i tanti in commercio vi consigliamo quello a doppio fondo di Satechi perché a differenza degli altri offre appunto un secondo scompartimento che permette di sfruttare al massimo questa postazione posizionandovi un secondo dispositivo.

Così, anziché tenere semplicemente il MacBook in verticale, magari nascosto dietro lo schermo, potete affiancarlo a quest’ultimo e inserire un tablet o uno smartphone nell’alloggiamento anteriore, così da avere anche il suo schermo sempre in bella vista.

In questo modo potete essere ancora più produttivi e al contempo risparmiare spazio sulla scrivania, mantenendola ancora più ordinata. Per ottenere lo stesso risultato infatti bisognerebbe affidarsi ad un secondo sostegno per smartphone e tablet che qui invece è semplicemente incorporato nello stand a doppio fondo di Satechi.

Costruttivamente è eccellente perché l’esterno è realizzato in alluminio anodizzato, un materiale robusto e durevole nel tempo. Per altro la finitura in grigio siderale si accosta visivamente a quella adottata da Apple per i suoi dispositivi, offrendo quindi una continuità visiva nello stile della propria postazione.

Oltre ad apparire elegante e moderno, è anche solido: nonostante sia lungo appena 13 centimetri (alto 9 cm, e profondo 6 cm) pesa infatti circa 300 grammi, quanto basta per offrire una eccellente stabilità, anche quando vi si inserisce un tablet da 17 pollici che potrebbe risultare pesante e dare l’idea che possa riuscire a ribaltare il sostegno.

Ciascuno dei due alloggiamenti presenta un inserto protettivo in gomma che previene i graffi sul guscio dei dispositivi e al contempo ne impedisce lo scivolamento.

Il vano posteriore è largo abbastanza da poter accogliere computer spessi massimo 1,5 centimetri mentre quello anteriore può sorreggere smartphone o tablet di spessore massimo pari a 1 centimetro.

Eventualmente si può usare anche come semplice postazione salva-spazio per ricaricare contemporaneamente un tablet e uno smartphone posizionandoli in verticale sulla scrivania, su una mensola o un comodino.

Questo prodotto costa 38,89 € e lo potete comprare anche su Amazon.

