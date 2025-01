Su Instagram Reels più lunghi e critiche per la griglia quadrata

Pubblicità

Come previsto l’arrivo della seconda presidenza di Donald Trump salva TikTok in USA, ma nei giorni più pericolosi per il social video, Instagram (Meta) spera di racimolare utenti introducendo diverse novità non a caso proprio nel comparto video, inclusi Reels più lunghi, una nuova griglia quadrata che però non piace a tutti, infine anche la nuova app Edits per l’editing video.

Finora i video Reels puntavano tutto sulla brevità con durata massima di 90 secondi, ma utenti e creatori hanno richiesto a gran voce più tempo per poter raccontare storie più lunghe. Così Adam Mosseri spiega la ragione dietro l’arrivo dei Reels più lunghi, ora fino a 3 minuti, una mossa che ricalca perfettamente quanto fatto da TikTok nel 2021, poi estesi fino a 10 minuti nel 2022.

Se i Reels più lunghi piacciono più o meno a tutti, lo stesso non si può dire della nuova griglia quadrata per la pagina personale che trasforma in questo formato l’anteprima sia delle foto che dei video. Fin dalla nascita a oggi il formato squadrato è uno dei tratti più distintivi di Instagram e molti utenti hanno creato la loro pagina tenendo conto di questo layout.

Per questa ragione la trasformazione obbligatoria della griglia da squadrata a rettangolare può non piacere a tutti. Alcuni si troveranno costretti a dover modificare ritagli e immagini per adattarli al nuovo formato rettangolare, lavoro che non tutti sono disposti a sobbarcarsi.

Nei commenti ai post di Mosseri che annunciano le novità, gli utenti suggeriscono che sarebbe stato meglio non obbligare tutti, almeno permettendo di scegliere se mantenere la griglia storica con anteprime squadrate o passare al nuovo formato rettangolare.

Il dirigente spiega che il passaggio è stato quasi naturale perché ormai non solo i video per Reels ma anche le foto stessono sono scattate in formato rettangolare dagli utenti. Mosseri concorda che il cambiamento può creare qualche problema all’inizio ma è convinto che sia la scelta migliore per tutti e che verrà apprezzata nel lungo periodo.

Edits è l’app Instagram dedicata ai video

I giorni di passione di TikTok in USA coincidono anche con l’annuncio da parte di Instagram della nuova app Edits dedicata all’editing video. Sempre secondo Mosseri non si tratta di un clone della celebre CapCut, ma di una app con molti più strumenti, modelli, musica e audio, quindi destinata più ai creatori di contenuti piuttosto che agli utenti causali.

L’app Edits di Instagram si può prenotare su App Store per iPhone ma sarà disponibile dal 13 marzo, mentre successivamente sarà rilasciata anche per Android.

