Il portatile trasparente è lo spatial computing di Lenovo a MWC24

Al MWC 2024 Lenovo presenta il primo portatile con display trasparente: Lenovo ThinkBook Transparent Display è un laptop di dimensioni generose, dotato di un enorme display trasparente senza cornice da 17,3 pollici, con un grado di trasparenza del 55%.

Il portatile Lenovo integra uno schermo micro-LED con risoluzione 720p e presenta anche un’area tastiera con effetto trasparente. Il costruttore non si è fermato qui, considerando che ha anche integrato la tecnologia di contenuti generati dall’intelligenza artificiale (AIGC) nel laptop, grazie alla quale gli utenti potranno interagire con oggetti reali e informazioni digitali che coestistono sul display.

Lenovo parla di nuove possibilità di lavoro e creazione, senza mai usare il termine spatial computing reso popolare da Apple per Vision Pro (qui il nostro primo emozionante giro di prova). Si parla di due dispositivi completamente diversi, ma basati sullo stesso principio di fondere reale e digitale in modo nuovo grazie anche all’AI.

È importante sottolineare che si tratta di un concept, e dunque non sarà disponibile per l’acquisto. Non nel prossimo futuro, almeno. Il concept rivela, poi, una fotocamera posizionata sul telaio, che utilizza l’intelligenza artificiale per il riconoscimento delle immagini: tramite AI il portatile riconoscerà ambiente e oggetti circostanti così che gli utenti potranno creare e lavorare unendo il meglio dei due mondi.

Per quanto riguarda il software, propone a bordo Windows 11, mentre Lenovo non ha rivelato nulla riguardo alle specifiche hardware all’interno della macchina. Sia il display che la tastiera sono trasparenti, con quest’ultima che proietta tramite laser i tasti, quando necessario, mentre funge da tablet per lo stilo quando quando richiesto.

Questa tipologia di tastiera, però, potrebbe avere certamente dei lati negativi, visto che molti utenti sono abituati a ricevere un feedback tattile dai tasti. In questo modo, invece, si avrà la sensazione di scrivere su una superficie piatta.

Lenovo ha confermato che il pannello del display di ThinkBook Transparent Display è realizzato con tecnologia microLED. Ciò consente una maggiore saturazione dei colori con una luminosità massima di 1000 nit. Grazie a questo, lo schermo del laptop è ottimizzato per l’uso sia in interni che in esterni.

Ricordiamo che sempre a MWC24 Motorola (Lenovo) ha mostrato il prototipo di smartphone flessibile pieghevole che può essere usato in tre modalità e forme diverse, persino indossato al polso. Per tutto quello che viene presentato al MWC24 il collegamento da seguire è direttamente questo.