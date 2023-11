Tutti possono scaricare gli sfondi dei nuovi Mac M3

Il 30 ottobre Apple ha annunciato i nuovi iMac M3 e MacBook Pro M3 (qui tutto quello che c’è da sapere) e, come sempre insieme a nuovi dispositivi, Apple rende disponibili immagini di sfondo ad hoc a bordo delle macchine. A parte la nuova colorazione Space Black di MacBook Pro, il design dei nuovi computer è rimasto pressoché lo stesso.

Di nuovo come dicevamo ci sono anche alcune immagini che si possono impostare come sfondo; tuttavia chi volesse può scaricarle e usarle coi propri dispositivi, senza quindi dover necessariamente comprare uno dei modelli di questo fine 2023. Ecco come fare.

Chi può usare i nuovi sfondi

I nuovi sfondi possono essere scaricati e usati da chiunque, indipendentemente dal dispositivo in proprio possesso: può prenderle e usarle liberamente anche chi ha un PC Windows o un telefono o un tablet Android. Sono versioni aggiornate degli sfondi creati per iMac M1 che rappresentano diverse parti del tradizionale “Hello” di Apple, questa volta con un effetto metallico (qui sotto un’anteprima).

Come scaricare i nuovi sfondi M3

Ce ne sono otto in tutto e li potete scaricare direttamente dai link qui sotto: dopo aver cliccato sopra il link, assicuratevi di scaricare l’immagine a piena risoluzione, così da poterli poi impostare come sfondo senza alcuna perdita di qualità. Ciascuna immagine è in formato PNG, misura 6.016 x 6.016 pixel e pesa tra i 5 MB (quella nera) e i 21 MB (quella grigia).

Trattandosi di immagini potete ritagliarle e adattarle ai vari formati di schermo, da quelli di monitor e computer ai più piccoli, stretti e con orientamento verticale degli smartphone di ultima generazione.

Sui nuovi iMac M3 e MacBook Pro M3

La novità più grande dei nuovi computer è il processore M3, realizzato con tecnologia a 3 nanometri che assicura maggiore efficienza e minori consumi, perciò è l’ideale soprattutto sui portatili e dispositivi alimentati a batteria. Anche con quest’ultima versione ci sono le varianti M3 Pro e M3 Max, ancora più potenti.

I nuovi computer si possono già ordinare e la consegna dei primi ordini, oltre che la disponibilità nei negozi, è stata fissata per martedì 7 novembre.

Se volete sapere tutto quel che è stato presentato all’evento Scary Fast del 31 ottobre, e quindi conoscere specifiche, dettagli tecnici e novità dei nuovi computer Apple, potete leggere il nostro articolo riepilogativo qui.