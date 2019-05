Scheda microSD da 32 GB Classe 10 a prezzo impossibile: solo 3,87 euro

Se volete espandere la capacità del vostro smartphone oppure affiancare all’action cam una buona scheda microSD per registrare i video, date un’occhiata a questa offerta: per poche ore, salvo esaurimento scorte, comprate una microSD da 32 GB a soli 3,87 euro.

Come dicevamo si tratta di una scheda di memoria di tipo SDHC da 32 GB con una capacità effettiva di 28-30 GB, quindi offre sufficiente spazio per poter archiviare una grande quantità di dati. E’ l’ideale per chi vuole affiancarla a uno smartphone, per tutte le foto, video, musica e documenti, ma anche per chi desidera avere sufficiente spazio per registrare ore ed ore di video con una telecamera.

In tal caso è bene precisare che, sebbene sia una scheda di Classe 10 con velocità U1, non supporta la registrazione di video in 4K. Raggiunge infatti velocità di 80 MB/s in lettura e scrittura, comunque più che sufficienti per un rapido trasferimento ed archiviazione di qualsiasi altro tipo di file.

Al momento, grazie ad un’offerta attiva su GearBest, si può risparmiare il 18% sull’acquisto: pochi pezzi sono infatti scontati a soli 3,87 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.