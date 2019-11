Sconti Amazon: Apple Watch 3 a 227 €, Apple Watch 4 a 363€, Apple Watch 5 a 449 €

Se volete comprarvi un Apple Watch, anche uno degli ultimi modelli, ci sono ottime occasioni su Amazon. Il grande rivenditore on line taglia, infatti, il listino su diversi modelli sia di Apple Watch 5 che di Apple Watch 3, tutti e due ancora oggi proposti da Apple, sia su Apple Watch 4 che è formalmente uscito dal listino ma che è ancora un dispositivo molto attuale.

Chi fosse confuso dalla differenza tra i vari modelli, ricordiamo che Apple Watch 4 e Apple Watch 5 sono quasi identici. L’ultima versione in più ha solo uno schermo sempre acceso e la bussola. Apple Watch 4, come la versione 5, è invece molto diverso dalla versione 3. Ha un display più grande, una corona digitale che risponde come se fosse una vera corona meccanica, un altoparlante più potente, il sensore per rilevare l’elettrocardiogramma, un giroscopio che è in grado di rilevare le cadute.

