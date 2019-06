Sconti anche sui desktop Mac: iMac 21 983 €, iMac 27″ 1966 €, Mac mini 753€

Potevano mancare sconti sui desktop nella giornata dei super sconti Amazon sui prodotti Apple? Ovviamente no; sfogliando le varie sezioni del sito del rivenditore autorizzato della Mela abbiamo trovato diverse occasioni interessanti specialmente tra gli iMac.

Il modello da comprare se si vuole avere la massima resa con la minima spesa, come si direbbe con un slogan un po’ datato ma sempre efficace, è l’iMac 21,5″ con Processore Intel Core i5 dual-core a 2,3GHz offerto al prezzo minimo assoluto: 982,78 euro (invece che 1349€). Si tratta del modello “superstite” della precedente generazione che però è in vendita ancora oggi come entry level. Lo sconto è di quasi il 30%

Tra i modelli a 27 pollici è assolutamente conveniente l’iMac 27″ con display Retina 5K, Processore Intel Core i5 6-core di ottava generazione a 3,1GHz, 1TB che pagate 1966,39€ (invece che 2399 euro). In pratica risparmiate il 18%

Infine, sempre parlando dei nuovi iMac di marzo, l’iMac 27″ con display Retina 5K, Processore Intel Core i5 6-core di nona generazione a 3,7GHz, 2TB, costa 2212,29 euro (invece che 2699 euro). Anche qui sconto “netto” del 18%.

Da segnalare infine che trovate in sconto anche il Mac mini di ultima generazione nella sua versione entry level. Si tratta del modello con processore Intel Core i3 quad‑core a 3,6GHz, con disco da 128GB che comprate a 753,27€ (invece che 919 euro). Anche qui lo sconto è del 18%.

Come accaduto per tutta la giornata, questi prodotti sono stati scontati improvvisamente e per cifre che solitamente non si vedono né percentualmente (questi iMac sul mercato si trovano scontati, ma spesso non più del 6/8%…) né tantomeno per differenza netta : per il modello top si risparmiano quasi 500 euro.

Inutile avvisarvi sul fatto che lo sconto può terminare in qualunque momento. Quindi se vi interessano, comprate subito