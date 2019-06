Sconti Amazon del 23 giugno: TV 4K Hisense, OnePlus, Netgear, Nikon, Sandisk e domotica Arloy ed Euf

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

HISENSE H65AE6400 TV LED Ultra HD 4K HDR, Pure Metal Design, Precision Colour, Smart TV VIDAA U, Tuner DVB-T2/S2 HEVC HLG, Crystal Clear Sound 30W In offerta a 699€ sconto 22% Click qui per approfondire

OnePlus 6 Smartphone 6GB RAM, 64 GB Memoria (non espandibile), OxygenOS basato su Android Oreo, Dual SIM, Nero (Mirror Black) In offerta a 389,90€ sconto 25% Click qui per approfondire

Netgear GS305 Switch Ethernet 5 porte Gigabit, Switch Unmanaged desktop, struttura in metallo senza ventole In offerta a 18,90€ sconto 22% Click qui per approfondire

Nikon Coolpix W300 Fotocamera Digitale Compatta, 16 Megapixel, 4K, Subacquea, Antiurto, Antigelo, GPS, GLONASS, Wi-fi, Bluetooth, Giallo [Nital card: 4 anni di garanzia] In offerta a 369€ Click qui per approfondire

Inateck Zaino Fotografico Semirigido per Fotocamera DSLR, Zaino Viaggio Trekking Impermeabile per Macchina Fotografica Reflex SLR/Accessori/Laptop 15.6”, con Borsa Antipioggia, Accesso Rapido In offerta a 59,49€ sconto 15% Click qui per approfondire

26800mAh Power Bank QC 3.0 Caricabatterie Portatile Power Delivery Ricarica Rapida Batteria Esterna USB Tipo C con 3 Ingresso & 4 Uscita per MacBook Nintendo Switch iPhone Samsung Sony(Bianco) – In offerta a 38,99€ sconto 15% Click qui per approfondire

Eufy [BoostIQ RoboVac 30C, Wi-Fi, Nuova Versione, Super-Sottile, Forte Aspirazione Fino a 1500Pa, 4 Metri di Strisce di Demarcazione Incluse, Aspiratore Robotico Silenzioso, con Ricarica Automatica In offerta a 199,99€ sconto 33% Click qui per approfondire

AUKEY Hub USB C con Lettore di Scheda SD e MicroSD,3 Porte USB 3.0 Adattatore USB C in Alluminio per MacBook PRO 2018 2017 iMac,ChromeBook Pixelbook,XPS e Molti Altri Modelli e Dispositivi USB Type-C In offerta a 16,98€ sconto 15% Click qui per approfondire

Cover Batteria iPhone 6/6s/7/8, 3000 mAh Ricaricabile Custodia Batteria Portatile Backup Caricabatterie Ultra Sottile Power Case per iPhone 6 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 (4,7”)(Nero) In offerta a 20,78€ sconto 15% Click qui per approfondire

Bluetooth Cassa Altoparlante Impermeabile da Doccia-Wireless Speaker Waterproof Con Microfono Integrato, Altoparlante bluetooth doccia vivavoce-portatile per Casa/Esterno Compatabile con Smartphones In offerta a 23,79€ sconto 15% Click qui per approfondire

Lampada da Scrivania a LED TaoTronics, Lampada da Tavolo, Lampada per Ufficio Dimmerabile con Controllo Touch e 5 Modalità di Illuminazione – Nero In offerta a 18,69€ sconto 15% Click qui per approfondire

Bovon Bastone Selfie, Selfie Stick Treppiedi con Bluetooth Telecomando [ Rotazione di 360°] Estensibile Asta Selfie per GoPro, Selfie Stick Bluetooth per Smartphone, Gopro, Fotocamera etc – In offerta a 17,84€ sconto 15% Click qui per approfondire

SanDisk 128 GB Cruzer Blade USB Flash Drive, Traditional, Nero In offerta a 30,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Plus Scheda di Memoria microSDXC da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 99,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO Scheda di Memoria SDXC da 512 GB, Velocità di Lettura fino a 170 MB/s, Classe 10, U3, V30 In offerta a 229,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO UHS-II 64 GB, Scheda di Memoria SDXC Classe 10, U3, velocità di lettura fino a 300 MB/s In offerta a 109,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme scheda di memoria microSDXC da 512 GB + Adattatore SD fino a 160 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30 In offerta a 179,99

fino al 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

Sandisk iXpand USB 3.0 Unità Flash da Backup da 32 GB per iPhone e iPad In offerta a 31,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk MicroSDXC UHS-I Scheda per Nintendo Switch 256 GB, Giallo (Yellow) In offerta a 89,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido, 120 GB, 2,5″, Sata III In offerta a 31,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Plus Unità SSD Interna da 2.5″, 1 TB, SATA III In offerta a 114,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

Sandisk SDCZ33-064G-B35 Chiavetta USB In offerta a 23,49

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk SSD Extreme PRO da 1 TB, M.2 NVMe 3D, Nero In offerta a 194,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk SSD Extreme PRO da 500 GB, M.2 NVMe 3D, Nero In offerta a 104,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk SSD Ultra 3D da 2TB, Unità SSD Interna 2,5”, Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec In offerta a 249,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 64 GB, fino a 100 MB/s In offerta a 20,49

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Dual M3.0 USB Flash Drive 64GB, fino a 150 MB/s In offerta a 21,49

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Flair 128 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Blu In offerta a 31,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 128 GB, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1, FFP In offerta a 26,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 200 GB, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1, FFP In offerta a 51,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria SDXC Traditional, Velocità fino a 80 MB/sec, 128 GB, Classe 10 – In offerta a 31,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

Ti presentiamo Echo Show 5 – Schermo compatto e intelligente con Alexa, Nero In offerta a 89,99€ Click qui per approfondire

Nuovo Kindle Oasis – Ora con tonalità della luce regolabile – Resistente all’acqua, 8 GB, Wi-Fi, Grafite In offerta a 249,99€ Click qui per approfondire

Logitech Advanced Combo Kit Mouse M185 e Tastiera Wireless, Lunga Durata delle Batterie, Qwerty, Layout Italiano, Nero In offerta a 39,99€ sconto 44% Click qui per approfondire

Logitech M570 Mouse Wireless con Trackball, Versione Italiana, Grigio Scuro In offerta a 40,99€ sconto 42% Click qui per approfondire

Arlo VMS3430 Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con Quattro Telecamere di Sicurezza senza Fili a Batteria, Hd, Visione Notturna, Interno/Esterno, App Android & Ios, Funziona con Alexa e Google Wi-Fi In offerta a 448,78€ sconto 29% Click qui per approfondire

HISENSE H50AE6000 TV LED Ultra HD 4K HDR, Precision Colour, Super Contrast, Smart TV VIDAA U, Tuner DVB-T2/S2 HEVC HLG, Crystal Clear Sound 20W, Wi-Fi In offerta a 329€ Click qui per approfondire

Crucial BX500 CT120BX500SSD1(Z) SSD Interno, 120 GB, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici In offerta a 23,99€ Click qui per approfondire

Crucial BX500 CT240BX500SSD1(Z) SSD Interno, 240 GB, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici In offerta a 30,49€ Click qui per approfondire

Crucial BX500 CT480BX500SSD1(Z) SSD Interno, 480 GB, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici In offerta a 51,25€ sconto 9% Click qui per approfondire

Samsung EVO Plus Scheda MicroSD da 128 GB, UHS-I, Classe U3, fino a 100 MB/s di Lettura, 90 MB/s di Scrittura, Adattatore SD Incluso [Vecchio Modello] In offerta a 24,40€ sconto 75% Click qui per approfondire

Ultimate Ears Megaboom 3 984-001406 Altoparlante Wireless Bluetooth, Suono Potente e Bassi Roboanti, Bluetooth, Magic Button, Impermeabile, Batteria 20 h, Raggio 45 m, Rosso In offerta a 139€ sconto 23% Click qui per approfondire

Nikon D3500 Fotocamera Reflex Digitale con Obiettivo Nikkor AF-P 18/55VR, 24.2 Megapixel, LCD 3″, SD da 16 GB 300x Premium Lexar, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 369€ Click qui per approfondire

Netgear Ripetitore WiFi Wireless EX3700, Copertura per 2-3 stanze e 8 Dispositivi, Velocità Fino a 750 Mbps, Compatibile con Tutti i Modem Router, WiFi Extender e Access Point Design Compatto In offerta a 28,78€ sconto 33% Click qui per approfondire

Sharp Aquos TV 32” HD LC-32HI3522E, suono Harman Kardon, SAT, 3xHDMI, 2xUSB, Hotel mode, Uscite cuffie, Scart e Audio Digitale [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 159€ sconto 11% Click qui per approfondire

Sony HT-RT3 Sistema Home Cinema 5.1 Canali, 600 W, Bluetooth, NFC, USB, ClearAudio+, Nero – In offerta a 199€ sconto 34% Click qui per approfondire

MacBook 12″ (Intel Core i5 dual-core a 1,3GHz, 512GB) – Oro rosa In offerta a 1459,99€ sconto 16% Click qui per approfondire

TP-Link Deco P7 Hybrid Wifi Mesh con Powerline – Wifi AC1300 + Powerline AV600 – Ideale speciale per la edifici storici con muri spessi – 3 unità fino a 555㎡ – Compatibile Alexa, Bianco In offerta a 199,90€ sconto 43% Click qui per approfondire

