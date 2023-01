Licenze Windows, Office e altro a partire da 6 € su Godeal24

Se volete usare Word, PowerPoint o Excel sul computer ma non volete acquistare la suite Microsoft Office a prezzo pieno sappiate che potete comunque acquistare la licenza economica e originale su Godeal24, dove sono attivi diversi sconti in proposito: ad esempio l’ultimo Office 2021 costa solo 24,25 €.

Ci sono anche altri software per ufficio in offerta, mentre se avete bisogno di aggiornare il sistema operativo allora sappiate che potete acquistare più versioni di Windows: ad esempio la versione 10 Pro originale vi costa solo 7,25 € e supporta anche l’aggiornamento all’ultimo Windows 11 Pro.

Software per ufficio in sconto

– Windows 10 Professional – 7.25€

– Windows 11 Professional – 10.25€

– Windows 10 Home – 7.15€

– Windows 11 Home – 9.98€

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 1 PC – 24.25€

– Microsoft Office 2019 Professional Plus – 1 PC – 22.25€

– Microsoft Office 2016 Professional Plus – 1 PC – 19.25€

– Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac – 59.96€

– Ashampoo PDF Pro 3 – 18.99€

– Ashampoo® Office 8 – 19.99€

– Ashampoo ZIP Pro 4 – 18.85€

Microsoft Office per Mac

– MS Office 2021 Home and Business for Mac – 59.96€

– MS Office 2019 Home and Business for Mac – 54.96€

Godeal24 offre anche diversi pacchetti con più licenze di Windows e Office che sono particolarmente utili agli utenti che devono aggiornare più computer o regalarli a familiari e amici. Tra questi, il prezzo più basso di Windows 10 Pro è di soli 6,12 € per licenza, mentre Office 2021 Pro, il cui prezzo ufficiale è di $ 439,99, lo trovate in sconto a partire da 13,05 € per licenza.

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 2 Keys – 39.25€only(19.62€/Key)

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 3 Keys – 56.25€only(18.75€/Key)

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 5 PCs – 65.25€only(13.05€/PC)

– Windows 10 Professional – 2 PCs – 12.25€ only(6.12€/PC)

– Windows 10 Professional – 3 Keys – 21.57€ only(7.19€/Key)

– Windows 10 Professional – 5 Keys – 33.99€ only(6.79€/Key)

– Windows 11 Professional – 2 Keys – 20.25€ only(10.12€/Key)

– Windows 11 Professional – 5 PCs – 48.99€ only(9.79€/PC)

62% di sconto sui pacchetti Office col codice GG62

– Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 32.99€

– Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus – Bundle – 30.99€

– Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 29.70€

– Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus – Bundle – 27.66€

– Project Professional 2021 for 1 User CD-Key – 25.70€

– Visio Professional 2021 for 1 User CD-Key – 22.98€

Fino al 50% di sconto sui pacchetti Windows col codice GG50

– Windows 10 Enterprise 2019 LTSC – 9.14€

– Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 12.81€

– Windows Server 2022 Standard – 26.13€

– Windows Server 2022 Datacenter – 30.75€

Pacchetti Windows e Office insieme

– Windows 10 Professional – 50 keys -325.00€

– Windows 10 Professional – 100 Keys – 600.00€

– Windows 11 Professional – 50 keys – 400.00€

– Windows 11 Professional – 100 keys – 750.00€

– Microsoft Office 2021 Professional – 50 Keys – 900.00€

– Microsoft Office 2021 Professional – 100 Keys – 1500.00€

Altri software per PC in sconto

– MacBooster 8 Lifetime Subscription – 10.24€

– Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 19.99€

– Adguard for Windows/Mac/Android/iOS – 1 Device – 10.24€

– IObit Driver Booster 9 Pro – 16.39€

Get More Tools

L’affidabilità di Godeal24 si riflette nella buona reputazione online di cui gode e nelle numerose recensioni positive su TrustPilot, dove l’azienda è valutata “eccellente e eccezionale” nel 98% delle recensioni. Ciò è dovuto alla qualità dell’esperienza di acquisto e ai tanti vantaggi offerti dal negozio: oltre alla possibilità di scegliere tra tanti prodotti originali con sconti fino al 90%, la consegna digitale vi permetterà di ricevere gli acquisti direttamente al vostro indirizzo email in pochi secondi dall’acquisto.

Godeal24 offre inoltre supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un servizio post-vendita a vita all’indirizzo [email protected].