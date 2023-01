Valvola Termostatica Aqara E1, combatte il freddo in modo smart

L’inverno è ormai nel suo pieno e anche quest’anno non sembra assolutamente perdonare. I riscaldamenti in casa sono dunque necessari per creare un ambiente confortevole, ma con il caro bollette ormai tristemente noto è meglio munirsi di sistemi intelligenti, che possano aiutare a riscaldare meglio l’ambiente, senza sprechi. Tra questi strumenti segnaliamo le valvole termostatiche smart, come quella Aqara E1.

La valvola in questione è compatibile con una vasta gamma di ecosistemi e assistenti vocali e supporta HomeKit, Alexa, Google, IFTTT, e prossimamente anche standard Matter. La valvola Aqara E1 può adattarsi direttamente alla maggior parte delle valvole del radiatore con attacco filettato M30 x 1,5 mm, ma è possibile anche usufruire degli adattatori RA/RAV/RAVL inclusi per avere una maggiore compatibilità. Da notare che la valvola in questione ha necessità del suo hub Aqara per il corredo funzionamento: ve li presentiamo in una pagina apposita del nostro sito.

La valvola Aqara può dialogare con altre periferiche connesse del brand, e ad esempio ricevere le letture della temperatura direttamente dal sensore di temperatura e umidità Aqara che si trova in un altro angolo della stanza, anche all’interno dell’ecosistema HomeKit. In questo modo il controllo della temperatura sarà più preciso per l’intera stanza e il termostato sarà in grado di regolare il radiatore in base alla temperatura ambientale effettivamente riscontrata.

Ancora, ad esempio, collegando la valvola al sensore per porte e finestre Aqara o al sensore di movimento Aqara, questa spegnerà il riscaldamento in modo automatico se rileva che la porta o la finestra è aperta o non rileva alcun movimento nella stanza per diverso tempo; facile capire come questo sistema possa certamente far risparmiare sulla bolletta, disattivando il riscaldamento quando non necessario.

Inoltre, è possibile anche impostare orari desiderati per l’accensione o meno del radiatore. La valvola connessa, che si configura e utilizza tramite l’apposita app su smartphone, supporta anche il sistema di geofencing che permette di accendere il radiatore prima del proprio arrivo in casa, non appena si entra in un raggio predefinito. La valvola supporta anche il raggruppamento dei dispositivi nel caso in cui ci fossero più radiatori in una stanza, tutti verranno sincronizzati nel modo più efficiente in base alla temperatura effettiva della stanza.

Potete acquistare la valvola Aqara E1 direttamente su Amazon a questo indirizzo, al momento con il 40% di sconto.

Per una guida completa delle migliori valvole termostatiche il link da seguire è direttamente questo. A questo indirizzo, invece, abbiamo recensito quella di Meross.