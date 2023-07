Anticipo Prime Day, auricolari Oppo Enco Buds a 19,99, Oppo Enco Free 2 a 49,99 €

Il Prime Day non è ancora arrivato ma ci sono già alcune offerte davvero interessanti attive. Una di queste Amazon la presenta su due modelli di auricolari Enco, apprezzato brand con il quale l’azienda cinese porta sul mercato dispositivi che si distinguono per qualità e funzioni, parliamo di Oppo Enco Free 2 a 49,99 € invece che 129,99 € (prezzo consigliato) e di Oppo Enco Buds ad appena 19,99 € (invece che al prezzo consigliato di 49,99€)

OPPO Enco Free2

Questi auricolari, a detta dell’azienda, propongono un audio ricco e una esperienza d’ascolto personalizzata, anche perché in grado di ottimizzare in modo intelligente la curva di soppressione del rumore in base alla struttura del canale uditivo di ciascun utente. Offrono accesso anche a un equalizzatore di suoni personalizzato, che può essere attivato attraverso l’apposita funzionalità dell’app HeyMelody.

Inoltre, grazie al chip ANC questi auricolari hanno una profondità di cancellazione del rumore fino a 42dB. Tra le feature più avanzate anche la funzione Triple-Mic, che consente di catturare la voce in modo cristallino, anche negli ambienti più rumorosi, e la modalità Trasparenza, che permette agli utenti di sentire i suoni ambientali circostanti, quando necessario.

OPPO Enco Free2 propongono un design premium, caratterizzato da un particolare processo di rivestimento applicato sulla superficie posteriore che conferisce un aspetto lucido e metallico. Quanto ad autonomia, la batteria assicura fino a 30 ore di riproduzione totale grazie al case di ricarica. Tra le altre funzionalità, quando collegate tramite bluetooth allo smartphone, consentono di gestire l’otturatore della camera con un doppio click.

OPPO Enco Buds

Il modello più economico è OPPO Enco Buds, create con un design leggero e compatto, dotate di certificazione IP54 per la resistenza alla polvere e all’acqua. Offrono fino a 24 ore di autonomia combinate con la custodia di ricarica, e supportano la ricarica veloce in grado di fornire fino a un’ora di riproduzione in solamente 15 minuti di ricarica.

Si tratta di un dispositivo che funziona con tecnologia Bluetooth 5.2, hanno una portata fino a 10 metri e una trasmissione binaurale a bassa latenza. Al loro interno, OPPO Enco Buds presentano driver da 8mm per bassi ricchi e basse frequenze. Inoltre, godono di Audio Coding che conferisce all’audio più dettagli, per un suono nitido.

Disponibilità e prezzo

Gli OPPO Enco Buds 2 costerebbero di listino 49,99 €, Amazon in questi giorni che anticipano il Prime Day, li presenta ad appena 19,99 €. Gli OPPO Enco Free 2 costerebbero di listino 129,99 euro ma li pagate appena 49,99 €.