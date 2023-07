Recensione Monitor Gaming Philips 27M1N5200PA, eccellente ma attenzione al Full HD

Se avete bisogno di un monitor che vi accompagni durante le lunghe giornate in smart working ma che che poi “accenda” le vostre serate di gaming con gli amici su Discord, allora il nuovo Philips 27M1N5200PA è una scelta più che interessante.

Design interessante, ottimo display e al contempo risoluzione minima e budget altamente accessibile ne fanno uno dei prodotti più equilibrati nel mercato: l’abbiamo provato per qualche settimana, vediamo com’è andata.

Gaming: trend in crescita

Il ruolo di macOS nel gaming è sempre stato in salita: non è un segreto che ogni utente Mac se vuole giocare davvero, con titoli di grido e con prestazioni soddisfacenti debba dotarsi di una consolle oppure di un PC Windows (da gaming, non uno qualunque, sia chiaro).

Questo perché Apple stessa non ha mai dedicato un grande focus a questo trend, seppure i numeri dicono che sia decisamente in crescita negli ultimi anni e che il mercato degli accessori sia davvero uno dei più interessanti e dove vengono sviluppate le soluzioni più verticali, utili poi anche al mercato professionale.

Ma negli ultimi tempi le cose stanno cambiando, o almeno questa è l’impressione che abbiamo avuto anche noi di Macitynet seguendo la recente Conferenza per gli sviluppatori di Apple (WWDC): non solo uno dei titoli più interessanti degli ultimi anni sta per vedere la luce su Mac (No Man’s Sky), ma il futuro del gaming su macOS appare roseo proprio grazie a Game Porting Tool, parte del nuovo Sonoma in arrivo a fine 2023 che renderà più facile il porting di molti giochi per Windows anche su Mac.

E dato che qui siamo ottimisti, magari con il tempo vedremo non solo titoli che già hanno fatto il loro corso su Mac, ma anche nomi più attuali, come il recentissimo Diablo IV, che Blizzard non ha tradotto per Mac come invece aveva fatto per i capitoli precedenti.

Questa introduzione serve per sottolineare che da un lato l’attenzione per il settore gaming c’è anche se al momento i titoli per Mac non sono molti, ma cresceranno, dall’altro spesso, molto spesso, un device definito “da gaming” risulta essere molto interessante anche per chi non gioca, o lo fa di rado, perché la qualità non manca e anzi, in alcuni casi diverse tecnologie sono in esclusiva in questo tipo di device, risultando comunque comode per un pubblico più generico ma esigente.

Dalla scatola al gioco

A vedere la scatola si capisce che il settore a cui punta il nuovo Philips 27M1N5200PA è sicuramente quello del gaming, ma una volta fuori il Monitor si presenta anche in altre vesti.

L’attenzione all’ecologia è alta in Philips perché tutto è realizzato in cartone, questo non rende il monitor più bello, ma ci fa piacere che l’azienda prenda seriamente l’idea di un futuro più sostenibile.

Il monitor si presenta diviso in tre pezzi, piede, sostegno verticale e display, che si montano in non più di qualche minuto, rendendo il tutto pronto davvero subito.

All’interno della scatola sostano il monitor stesso, un cavo HDMI (anche se tra i connettori sosta anche un connettore DisplayPort 1.4), un cavo USB-A/USB-B per l’HUB integrato, sul quale torniamo tra poco, l’alimentatore e un piccolo libretto in carta.

Vestito da sera

L’estetica è quella di un device vestito da serata di gala, indossato però da un James Bond tutt’altro che delicato: le forme richiamano quelle del Philips Momentum 27M1F5500P tanto che, non fosse per qualche dettaglio, da dietro sarebbe impossibile distinguerli.

L’albero e il piede sono realizzati in metallo, in un colore grigio scuro satinato e a prima vista molto resistente, con un sistema di gancio che permette sia il movimento verticale che una oscillazione verticale, oltre alla rotazione (il display può diventare verticale all’occorrenza).

Il doppio movimento verticale e di rotazione è comodo per il posizionamento corretto ma anche per gestire al meglio il primo cablaggio, perché ruotando il display tutti i connettori diventano più accessibili.

Nella parte posteriore, in basso, sostano tutti i connettori, il cui numero e qualità di certo non sono da sottovalutare: due HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, un connettore USB-B di ingresso e quattro prese USB-A (di cui due a carica veloce) per il collegamento di diversi device.

Sostanzialmente, significa che è possibile collegare il display ad un Mac, ad un PC Windows e ad una consolle contemporaneamente e gestire lo switch comodamente tramite il piccolo joystick posto nella parte posteriore, mentre grazie alle quattro prese USB-A possiamo caricare lo smartphone e gestire Microfono, webcam e speaker (qui invece purtroppo collegati ad un solo computer alla volta) e/o mouse e tastiera.

Il retro è realizzato in plastica con una texture in rilievo, molto formale ma gradevole: su di un lato sosta il piccolo joystick che gestisce il menu OSD e anche lo spegnimento.

Piccola chicca, ma gradita, la presenza di un portacuffie da mettere nella parte superiore dell’albero (l’accessorio è incluso nella confezione, ma può essere rimosso se non piace).

Display IPS

Il display frontale è un 27″ FullHD (1920×1080 pixel) le cui dimensioni sono 614 x 363 x 43 millimetri, che salgono a 614 x 549 x 212 con il piedistallo, per 4,92 Kg di peso (totali) e 68,5 cm di diametro del pannello.

Dotato di una tecnologia IPS il display appare molto capace, con caratteristiche tipiche da gaming, come ad esempio il tempo di risposta tipico di 1 ms ma che può arrivare a 0,5 ms, un valore difficilmente tacciabile e per il quale probabilmente serviranno dei giochi adatti a sfruttare questa caratteristica, estremamente verticale anche per il settore gaming attuale.

La luminosità è di 400 cd/m² con un contrasto tipico di 1000:1, con abilitazione all’HDR (ma serve un computer e un software o un gioco compatibile).

In realtà le caratteristiche ottime vanno anche ben oltre quella da gaming, perché il Philips 27M1N5200PA si difende bene anche per il professionista: 95% NTSC *, 110,2% sRGB * e soprattutto 87,1% Adobe RGB sono valori che lo portano agevolmente sulla scrivania dell’utente che disegna, che impagina, che scrive e che lavora con le fotografie, anche se non è un fotografo (o lo è amatorialmente).

Per chi sta molte ore davanti al computer è anche presente la funzione LowBlue Mode che riduce la componente di luce blu emessa, offrendo colori e riflessi che stancano meno l’occhio.

Meglio FullHD o 2K?

L’unica perplessità, ma potrebbe essere solo un parere soggettivo di chi scrive, è il rapporto tra la dimensione (27″) e la risoluzione (Full HD), che pare discorde rispetto alla grande offerta di monitor di pari dimensioni ma a risoluzione 4K (che in pratica è quadrupla rispetto al Full HD).

Questo non è un difetto del monitor, ovviamente, la proposta è chiara da parte di Philips, che così può proporre un prodotto con qualità davvero importanti nel pannello ad una risoluzione che comunque mantiene il prezzo più accessibile.

La risoluzione FullHD però, che è più che ottima come secondo display, va bene anche per chi gioca (anche se in alcuni titoli recenti la grafica migliora sensibilmente ad una risoluzione tipo il QHD o 2K, 2560 x 1440 o 1600 pixel, come nel caso del Philips Momentum 27M1F5500P).

Per chi lavora è vuole usare il Philips 27M1N5200PA come monitor principale, va bene per compiti di Office, ma già per alcune navigazioni da browser complesse con più App aperte o con le soluzioni grafiche di Adobe alcuni limiti emergono.

Come funziona

Abbiamo provato il Philips 27M1N5200PA sia durante le lunghe giornate di lavoro connesso ad un Mac come secondo monitor, sia anche la sera per più intense attività di gioco in compagnia, con amici connessi via Discord o Twitch su vari giochi, tra cui il nuovo Diablo IV (su Windows).

Il display si è mostrato estremamente valido nella parte gaming, dove le caratteristiche di potenza emergono tutte, ma ovviamente è stato un eccellente compagno anche durante la giornata per i compiti più vari, dalla redazione di questo articolo alla gestione delle molteplici finestre che ci scrive ha il difetto di tenere sempre attive (sempre per questo compito, come detto, sarebbe stata meglio una risoluzione più abbondante).

In particolare abbiamo apprezzato molto la frequenza di aggiornamento a 120 Hz, che su Windows su alcuni giochi può arrivare anche a 240 Hz: una frequenza di aggiornamento così alta è una manna per chi gioca a titoli FPS (come Fortnite o Overwatch, entrambi per Windows) dove c’è molta frenesia, l’inquadratura si muove moltissimo, e c’è la necessità di avere sempre una immagine chiara per puntare il mirino, dato che la differenza tra la vita e la morte in alcune partite di eSport la fa anche una frazione di secondo.

L’HDR quando si attiva si vede, ed effettivamente migliora il contrasto, anche se non è mai eccessivo: la fase di gioco comunque è estremamente buona, il mix di contrasto, frequenza, e fluidità di movimento (il lato positivo della risoluzione Full HD è che pesa poco sulle schede video attuali, per cui aumenta la fluidità) propone sempre una esperienza più che soddisfacente nei giochi, e ovviamente anche nella parte di utilizzo meno “intensa”, quale è durante il giorno.

L’OSD è ben fatto, chiaro e anche in italiano, solo che la manovrabilità dei comandi data dal Joystick è buona ma poco intuitiva, nel senso che ha bisogno di qualche tempo per essere assimilata, come ad esempio una conferma che non viene dalla pressione della levetta (che invece spegne il monitor) ma da un movimento laterale.

Considerazioni

Più che per l’uso moderato in ufficio o a casa, dove comunque si comporta davvero benone, questo Philips 27M1N5200PA secondo noi è più adatto a chi fa eSport, sul serio o anche solo per passione.

Giocare oggi ai titoli di grido è diventato complesso e i “casual gamer” su Mac o PC sono davvero pochi, mentre aumentano sensibilmente quelli più esigenti, per i quali la classifica è il vero mantra.

Per loro, ma per tutti quegli utenti davvero esigenti in termini di qualità, questo nuovo Monitor di Philips è un prodotto speciale, in particolare perché offerto ad un prezzo davvero invitante (il paragone con il modello con risoluzione maggiore ci sta per le caratteristiche, ma questo monitor costa più o meno la metà, con solo circa il 20% dei pixel in meno).

Se lo scopo principale per voi è il gioco, ma lo usate anche per altro, allora è un acquisto davvero importante per qualità e resa, mentre se vi serve un compagno che usate per tutto, specie per lavoro, optate per il fratello con maggiore risoluzione.

Pro:

• Elegante anche per chi lavora

• Funzioni potenti e refresh a 120 Hz

• Connessioni multiple (video e USB)

• Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Contro:

• Risoluzione FullHD è limitata

• OSD migliorabile

Prezzo:

• 319,41 €

Philips 27M1N5200PA è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it

