Ecco come fa Apple a sapere che l’acqua è entrata nell’iPhone

iPhone e altri dispositivi Apple recenti sono indicati come resistenti a “schizzi, gocce e polvere”. Il “rating” indicato è l’IP68 secondo test in laboratorio o in condizioni controllate. Nelle note che accompagnano le specifiche dei dispositivi, Apple spiega che quella in questione “non è una caratteristica permanente e potrebbe diminuire con la normale usura”; consiglia inoltre di NON ricaricare l’iPhone quando è bagnato (sarebbe meglio spegnerlo) e spiega anche che i danni da liquidi non sono coperti dalla garanzia.

Se i danni a un iPhone o iPod sono stati causati dal contatto con un liquido (come il caffè o un’altra bevanda), la garanzia non copre normalmente l’assistenza. I modelli di iPhone e la maggior parte dei modelli di iPod realizzati dopo il 2006 dispongono di indicatori integrati di contatto con liquidi, che segnalano se il dispositivo è entrato in contatto con acqua o altri liquidi.

I modelli di iPhone e la maggior parte dei modelli di iPod dispongono di indicatori di contatto con liquidi (LCI) visibili dall’esterno.

Il sito ZDNet spiega che il contatto con acqua o altri liquidi farà attivare un LCI. Normalmente il colore dell’indicatore è bianco o argento, ma quando entra in contatto con acqua o altri liquidi diventa completamente rosso. Variazioni dell’umidità o della temperatura che rientrano nei requisiti ambientali del prodotto non provocano l’attivazione degli LCI.

Per scoprire se l’LCI del nostro dispositivo è entrato in contatto con un liquido, fate riferimento alla tabella riportata di seguito e visualizzate la posizione dell’LCI o degli LCI nel dispositivo. Per vedere l’LCI, potrebbe essere di aiuto usare una lente di ingrandimento illuminata e inclinare la luce o il dispositivo finché non vediamo l’LCI.

Gli indicatori LCI sono sfruttati dai produttori di vari dispositivi e da console portatili da gaming; sono componenti minuscoli, in alcuni casi poco più grandi di un chicco di riso. Il cambiamento di colore dal rosso al bianco avviene con il contatto con l’acqua, elemento che porta lo strato bianco a cambiare colore. Il processo è irreversibile (è inutile tentare di asciugare l’indicatore) e non serve sfruttare metodi come l’uso di solventi, alcool isopropilico e altre fesserie che si leggono sul web.