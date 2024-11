Black Friday, prezzo incredibile per gli auricolari Sony WFC510, solo 44,99€

Pubblicità Se state pensando di comprare degli auricolari cinesi per risparmiare, fermatevi un attimo. Per il Black Friday potete comprare al pezzo di prodotti di discutibile qualità e marchio sconosciuto i nuovi auricolari Sony WFC510 che costano solo 44,90 €, un prezzo eccezionale per la qualità del prodotto. Questo accessorio offre elevate prestazioni in rapporto al prezzo. Parliamo di auricolari con connettività multidispositivo, privi di funzione ANC ma capaci di un’elevato isolamento dai rumori ambientali. Come abbiamo potuto constatare durante una prova, i Sony WFC510 riescono quasi a pareggiare accessori con un sistema attivo. Le uniche differenze significative si collocano sulle frequenze più basse e sul rombo della strada che continuano a passare a causa del semplice isolamento passivo. Interessante la funzione di trasparenza. Come negli auricolari con ANC questi auricolari Sony offrono l’opportunità di superare la cancellazione del rumore e restare più vigili sull’ambiente che ci circonda. Musicalmente parlando sono pure di buon livello, con una certa tendenza ad accentuare le tonalità medie. Un equalizzatore gestito da un’app aiuta a personalizzare la musica a seconda delle proprie preferenze. L’equalizzatore ha anche una serie di funzioni preimpostate che riducono la necessità di manovrare sui cursori. Da sottolineare l’autonomia. Gli auricolari hanno una durata totale ufficiale della batteria di 11 ore ma in realtà la superano. La funzione di ricarica rapida fornisce 1 ora di riproduzione in soli 5 minuti. Pochi se non nessun auricolare a questo livello di prezzo pareggia questa caratteristica. Meno entusiasmante il fatto che la custodia offra un sola ricarica aggiuntiva. Ma Sony qui ha puntato a creare una custodia piccolissima e leggerissima. Il loro prezzo, già basso in partenza (solo 60€) per il Black Friday è sceso a 44,90€. Un costo incredibilmente conveniente per la qualità che si porta a casa. Click qui per comprare

