IKEA anticipa le nuove tende smart per il 2024

Ikea ha recentemente annunciato che nel 2024 rilascerà un aggiornamento al suo catalogo di accessori per la smart home, includendo due nuove tapparelle smart. Questi dispositivi potrebbero ottimizzati per le smart home, offrendo una comoda soluzione per il controllo della luce solare.

Le tapparelle intelligenti funzionano come quelle tradizionali, ma possono essere controllate tramite un hub smart o un controller, piuttosto che dover essere sollevate o abbassate manualmente. Questo le rende perfette per le finestre difficili da raggiungere o per le sale home theater, dove si desidera poter regolare la luce senza doversi alzare dal divano.

Attualmente, Ikea offre due tipi di tapparelle intelligenti, i modelli Fyrtur e Kadrilj, e ha confermato che i modelli aggiornati saranno disponibili nel corso del prossimo anno. Non è ancora chiaro come questi nuovi dispositivi miglioreranno la linea rispetto alle opzioni attualmente disponibili, né quanto costeranno.

Per la cronaca questi sono i prezzi degli attuali modelli IKEA che sono perfettamente integrabili anche in Homekit con gli hub TRÅDFRI e Dirigera che si collegano via cavo ad un router con Wi-Fi e che possono essere controllate da un telefono iPhone, Android oppure da un telecomando Zigbee.

KADRILJ

60×195 cm = 129 €

80 x 195 cm = 139 €

100×195 cm = 149 €

120×195 cm = 159 €

140 x 195 cm = 179 €

FYRTUR

60×195 cm = 159 €

80 x 195 cm = 169 €

100×195 cm = 179 €

120×195 cm = 189 €

140 x 195 cm = 199 €

Se volete conoscere come funziona il sistema IKEA TRÅDFRI e il successivo DIRIGERA (il più recente hub smart home compatibile con Matter) qui trovate un nostro articolo di approfondimento che consente il controllo direttamente da cellulare o tablet insieme alla gamma IKEA Smart.

Inoltre, tra i prodotti più interessanti di IKEA ricordiamo anche la linea di periferiche audio Symfonisk create in collaborazione con Sonos.

Per tutte le notizie riguardanti la smart Home di IKEA il link da seguire è questo.