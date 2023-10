L’alimentatore tuttofare, 100W di potenza ma anche una presa Shuko, solo 29,99€

Avete una ciabatta e un alimentatore sulla scrivania? Buttate tutto e compratevi questo caricabatterie rapido con presa Schuko di Baseus che costa solo 29,99 euro grazie ad un coupon da 30€ che potete applicare al check out.

Spiegare che cosa fa questo accessorio è più difficile scriverlo che intuirlo guardandolo. È un alimentatore tradizionale con due porte USB-C e due porte USB-A che forniscono una potenza considerevole: 100W. Questo significa che collegando un solo dispositivo ad una singola porta potete alimentare un MacBook Pro di ultima generazione. Oppure, potreste anche collegare alla due porte USB-C due dispositivi come un MacBook Air e un iPad oppure anche due MacBook Air (benchè uno non funzionerà alla massima potenza).

Non scendiamo nel dettaglio di tutte le combinazioni possibili sfruttando anche le due porte USB-A. Le vedete qui qui sotto raffigurate nello schema che propone la stessa Baseus.

Qui quel che conta è che in prospettiva collegare un MacBook Pro da 100W all’alimentatore potrebbe anche non essere mai necessario perchè, come abbiamo accennato, l’alimentatore ha anche una presa Schuko che fa uscire fino a 4000W (250V 16A) e alla quale potrete anche collegare un qualunque dispositivo, tra cui anche il caricabatterie che trovate nella confezione del portatile stesso.

La presa è perfetta anche per collegare in via permanente un monitor oppure anche un computer da tavolo come un iMac o un qualunque altro dispositivo che vi venga in mente: un ventilatore, una lampada, un gruppo di continuità, una TV e così via.

Questo comodissimo accessorio costerebbe 59,99 €, potete applicare però un coupon da 30€ che riduce il prezzo a solo 29,99 € meno di un discreto caricabatterie da 45W

