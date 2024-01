Batteria Anker 10mila mAh, solo 15€ grazie a coupon sconto

Una batteria di eccellente qualità, di uno dei maggiori produttori al mondo, perfetta per un iPhone o Android a solo 15? Approfittate subito di un nuovo coupon con sconto del 45% sulla Anker 323.

Parliamo di una batteria con funzioni di base ma leggera e sottile, utile da portare con sé per ricaricare in emergenza il proprio dispositivo. Le specifiche sono le seguenti

Dimensioni 16.1 x 8.1 x 1.6

Peso 260 grammi

Capacità 10mila mAh

Uscita 5V, 12W

Dai dati tecnici possiamo stimare la capacità di ricarica in un paio di volte di un iPhone 15 Pro. L’uscita da 12W (non è quindi PowerDelivery) non la rende adatta a ricaricare il telefono attraverso un Magsafe ma è comunque adeguata per ricaricare ad una buona velocità con cavo il proprio telefono.

Le porte a disposizione sono due, una porta USB-A e una USB-C. La porta USB-C viene usata per ricaricare il telefono ma anche per ricaricare la batteria stessa. È possibile sfruttare tutte e due le porte per la ricarica simultanea anche se i 12 watt andranno suddivisi. In questo assetto è perfetta per ricaricare dispositivi con ridotte richieste di potenza o batterie piccole come gli Airpods.

Come accennato e come facile intuire dalla nostra descrizione la batteria Anker 323 soddisfa esigenze di base, ma per prezzo, qualità, rapporto tra capacità e dimensioni è da acquistare senza troppo pensare. A questo prezzo di solito si comprano batterie di qualità dubbia con specifiche non troppo differenti.

Oltre a questo, al contrario di altre concorrenti, è ben rifinita, sicura e garantita da un marchio importante che lavora da moltissimo tempo per proporre batterie di alto livello.

Per avere il prezzo di 15€ sulle Anker 323, si deve applicare il coupon del 45% che trovate nella pagina

Click qui per acquistare.