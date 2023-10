Festa sconti delle offerte Prime, potente ma sottilissima, sconto sulla batteria magnetica Anker a 35€

Se avete uno degli ultimi iPhone con tecnologia Magsafe in occasione delle offerte d’autunno c’è un’offerta per voi: la batteria magnetica Anker 621 e che potete comprare a 35 €.

La batteria di cui parliamo è molto simile alla batteria Anker PowerCore Magnetic 5K, che a sua volta assomiglia alla batteria Magsafe di Apple: permette di ricaricare l’iPhone in mobilità applicata alla parte posteriore di qualunque iPhone compatibile Magsafe, quindi dal 12 in su inclusi i 14 e i 15 (anche se nella descrizione della batteria non ci sono). Grazie alla Anker 621 potete ricaricare l’iPhone, mentre lo si trasporta oppure lo si continua ad utilizzare senza l’ingombro di cavi.

La differenza principale con la batteria Magsafe è nella velocità di ricarica: la batteria Anker ricarica a 7,5W, la batteria Apple ricarica invece a 15W. Mancano anche una serie di funzioni di integrazione con il sitema operativo che, ovviamente, solo Apple può fornire, ma per il resto non ha nulla di che invidiare alla batteria Apple.

La sua peculiarità è nello spessore in rapporto alla carica. Parliamo di meno di due centimetri per 5000 mAh. In pratica, visto che parliamo di una batteria da 5V, possiamo ricaricare facilmente un iPhone anche iPhone Pro Max, interamente una volta e raddoppiare la sua autonomia.

Solitamente ha un costo di 50 euro, ma al momento selezionando l’interruttore che trovate dentro alla pagina di Amazon la pagate solo disponibile a 35,13 euro.

