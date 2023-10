Amazon Music arriva su Sky

Amazon Music è disponibile anche su Sky, perciò chiunque possiede una TV Sky Glass o un decoder Sky Q può scaricare l’omonima app del servizio di musica in streaming targato Amazon e ascoltare brani, album e playlist direttamente sul televisore attraverso la piattaforma di Sky.

Si tratta di un ulteriore passo avanti per Sky, che accorcia così le distanze con i box TV offrendo anch’essa l’accesso ai servizi in streaming di app come YouTube, Netflix e Disney+ da un unico dispositivo.

Cosa serve per ascoltare Amazon Music su Sky

Per poter ascoltare i brani disponibili su Amazon Music non serve alcun abbonamento: è infatti sufficiente iscriversi ad Amazon, che è gratuito, per poter fruire del piano Amazon Music Free «che mette a disposizione un’ampia selezione di brani in modalità shuffle e con annunci pubblicitari».

Invece gli utenti che sono abbonati a Prime hanno tutto questo senza però alcuna interruzione pubblicitaria, mentre chi ha sottoscritto il pacchetto Unlimited ora può accedere anche dalle piattaforme Sky agli oltre 100 milioni di brani, inclusi quelli in HD e Ultra HD, senza alcuna limitazione.

Con l’arrivo di Amazon Music – che si aggiunge ad altre app di musica, tra cui Spotify, Vevo, RTL 102.5 Play e Radioplayer – continua a crescere l’ampio portafoglio di contenuti disponibili su Sky, che si conferma sempre di più la piattaforma di riferimento per chi vuole avere tutti i contenuti preferiti in un unico posto.

Come funziona

Al primo accesso sarà necessario collegare l’account di Amazom. In tal caso è sufficiente aprire l’app Amazon Music su Sky, quindi trascrivere l’URL mostrato sullo schermo del televisore sullo smartphone o qualsiasi altro dispositivo connesso a Internet.

Una volta effettuato l’accesso con l’account Amazon, verrà generato un codice univoco che andrà inserito sull’apposito box visualizzato nel televisore. Fatto questo il sistema reindirizzerà l’utente alla schermata iniziale di Amazon Music.

Su Amazon Music Ulimited

Se volete saperne di più su Amazon Music Unlimited potete leggere la nostra recensione cliccando qui: approfittiamo per ricordarvi che per pochi giorni il servizio è gratis per 4 mesi, un’occasione da non perdere.

Tutti gli articoli che parlano di servizi di streaming per musica, TV e videogiochi sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.