Argento Alpha è la bici elettrica da 70 km di autonomia, su Amazon con 400 euro di sconto

La bella stagione è ormai iniziata e mai come adesso si scatena la corsa all’acquisto di una bici elettrica per la città e le gite fuori porta. Amazon propone Argento Alpha in grande sconto: solitamente i listini online si aggirano sui 1400 euro, ma al momento la portate a casa a poco più di 800 euro, o se volete appena 66 euro per 12 rate senza interessi e senza finanziamento.

Argento Alpha è una bicicletta elettrica a pedalata assistita perfetta per muoversi in città, progettata per soddisfare le esigenze di un pubblico maschile, ma tutto sommato adatta davvero a chiunque. La sua ruota KENDA da 27,5 pollici e 1,75 pollici di larghezza garantisce stabilità e agilità si ogni tracciato, mentre al comfort ci pensa la sella imbottita ROYAL, di origine italiana, con sospensione interna nel piantone.

Non manca naturalmente un display LCD waterproof che consente di visualizzare le informazioni principali direttamente sullo schermo, come i 5 livelli di assistenza, l’indicatore della batteria, l’ON/OFF delle luci, il contachilometri e altre funzioni per controllare le prestazioni della bici elettrica in tempo reale, in modo rapido e sicuro, senza distogliere lo sguardo dalla strada.

La bicicletta è equipaggiata con un motore posteriore brushless XT da 36V e 250W e una batteria SAMSUNG da 36V e 10,4 Ah che permettono di percorrere fino a 70 km con facilità, raggiungendo una velocità massima di 25 km/h. Il cambio SHIMANO a 7 velocità e l’impianto frenante TEKTRO, invece, garantiscono una guida sicura e affidabile.

A completare il cerchio le manopole in eco-pelle, i cerchioni e il piantone sella in alluminio, oltre alla presenza del portapacchi posteriore, il copricatena in alluminio e i raggi total black che conferiscono alla bicicletta un design urbano unico e ricco di stile.

Solitamente, in rete Argento Alpha ha un listino che si avvicina ai 1400 euro, ma al momento Amazon la propone ad appena 800 euro, peraltro offrendo la soluzione di pagamento in 12 rate senza interessi, senza necessità di finanziamento o busta paga.