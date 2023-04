Tre nuovi Mac apparsi in file di configurazione di Apple

Tre nuovi identificativi di modelli Mac sono stati individuati nel file di configurazione nel backend di Apple per il servizio Dov’è .

I tre identificatori – riferisce il sito Macrumors – sono Mac14,8, Mac14,13 e Mac14,14; questi sono apparsi in un elenco insieme agli identificatori Mac14,3 e Mac14,12 – riferimenti ai Mac mini M2 e M2 Pro.

L’elenco nei file di configurazione di Apple fa riferimento a quelli che sembrano Mac desktop e che non devono essere monitorati attivamente con “Dov’è” rispetto ai portatili.

Mac14,8, Mac14,13 and Mac14,14 spotted in Find My configuration. I think they are in a list of devices where "you left your device behind" should be disabled, so they're likely desktops (Mac Studio?).

— Nicolás Álvarez (@nicolas09F9) April 22, 2023