Ring Intercom e Echo Dot, campanello e casa smart a solo 51,99€

Volete trasformare il vostro citofono in un vero maggiordomo, capace di verificare chi ha suonato al campanello, comunicare e se necessario anche aprire la porta a chi fosse fidato e verificato, incluso un corriere Amazon? La soluzione è nel bundle che mette insieme Ring Intercom con lo speaker smart Echo Dot ad prezzo più basso di sempire 51,99€.

Questo pacchetto, che va in sconto come anticipo della due giorni Prime del 10 e 11 ottobre, unisce insieme due dispositivi che potremmo definire "simbiotici".

Il campanello digitale

Il primo, Ring Intercom (qui la nostra recensione), è un’interfaccia con il citofono (praticamente tutti) capace di governare il citofono stesso ricevendo notifiche a distanza quando qualcuno suona e parlare con chi è davanti alla nostra porta. Può anche inviare una chiave virtuale per far entrare amici e parenti e consentire agli autisti Amazon le consegne (qui come funziona)

In pratica sapremo chi ha suonato al nostro campanello quando siamo via da casa e parlare con lui, aprire la porta a qualcuno mentre siamo via, permettere a chi viene a casa nostra e vogliamo che entri di aprire la porta anche senza il nostro intervento, consentire la consegna in un cortile o un androne da parte dei corrieri Amazon che potranno depositare il pacco i tutta sicurezza, per noi e per il pacco.

Echo Dot ciliegina sulla torta

Grazie ad Echo Dot, Ring Intercom potrà essere usato più facilmente sfruttando Alexa. Ring Intercom potrà essere gestito mediante controllo vocale, potrete ricevere notifiche su Echo Dot e parlare con chi suona al citofono tramite Alexa, con il controllo vocale.

Ovviamente Echo Dot funzionerà anche con tutta una lunga serie di altri dispositivi compatibili Alexa: permette di chiamare e inviare messaggi senza muovere un dito a chiunque possieda un dispositivo Echo o l’App Alexa installata sullo smartphone.

Funziona anche per sentire musica, effettuare rapide ricerche, leggere le ultime notizie, ascoltare le previsioni meteo, impostare le sveglie e soprattutto controllare i dispositivi Smart installati in casa attraverso semplici comandi vocali.

Grazie ai 4 microfoni a lungo raggio incorporati in Echo Dot, Amazon Alexa è in grado di sentire l’utente da qualsiasi punto della stanza: ovviamente è possibile collegare lo speaker a smartphone ed altri dispositivi multimediali tramite Bluetooth o via cavo audio da 3,5 millimetri.

Questo pacchetto a prezzo pieno costerebbe 130 €. I questi giorni sono in sconto tutti e due per le promozioni che precedono al due giorni di sconti Prime del 100 e 11 ottobre e li paghereste 71 €. Ma se li comprate insieme con il bundle risparmiate ancora di più.

