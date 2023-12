Zaino da viaggio al 59% di sconto, c’è anche la tasca PC

Se vi serve uno zaino di categoria Travel, c’è una buona notizia: al momento è infatti in corso una promozione che vi permette di acquistarne uno di alta qualità per meno della metà del normale prezzo di listino.

Il design è altamente minimale, con un rivestimento monocromatico e una forma semplice e dagli angoli fortemente stondati. Due moschettoni a lato tengono ferme alcune cinghie utili per regolare il volume dello zaino, così da mantenere il contenuto sempre compatto indipendentemente da quante cose si stanno trasportando.

Sullo stesso lato c’è anche una presa USB che, se opportunamente collegata ad una powerbank inseribile in una apposita tasca interna, può essere usata per ricaricare un cellulare via cavo senza dover aprire lo zaino, in tutta comodità.

C’è un’ampia cerniera principale con design anti-scippo tramite cui è possibile accedere all’intero contenuto come se si stesse guardando dentro una valigia, e questo unito al fatto che le misure rientrano perfettamente in quelle che le compagnie di volo interpretano come bagaglio a mano fanno sì che possa essere acquistato anche in vista di un viaggio. A tal proposito, lato schiena, c’è anche una fascia che ne facilita l’aggancio al maniglione estraibile delle valigie, così è possibile trasportare entrambi con una mano sola e senza dover tenere lo zaino sempre in spalla.

Sul retro, nella parte più vicina alla schiena, c’è una tasca dedicata per computer portatili fino a 15,6″, sul davanti una terza tasca per altri oggetti, e una per trasportare un paio di scarpe e tenerle separate da tutto il resto. C’è anche uno scompartimento impermeabile dove è possibile inserire una bottiglia d’acqua, lo shampoo, le creme e tutti quegli altri prodotti che potrebbero creare danni al resto del contenuto in caso di apertura accidentale di uno dei tappi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 71,53 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 59% andando a spendere soltanto 29,11 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.