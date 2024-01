Caricabatterie 45W, due porte a solo 11,40€ con coupon

Se avete bisogno di un nuovo caricabatterie per i vostri dispositivi, siano essi iPhone, iPad, Android e persino un MacBook Air oggi ne trovate uno su Amazon che grazie ad un codice sconto costa solo 11,40€.

Quello che vi segnaliamo è un classico caricabatterie a spina con una porta USB-C e una USB-A. La differenza sta nell’uscita da 45W che lo trasforma nel compagno ideale per la ricarica rapida di qualunque iPhone ma anche di un MacBook Air.

Ricordiamo che 20W sono la potenza richiesta per usare al massimo delle sue prestazioni un caricabatterie Magsafe e per questo ricaricare un iPhone dall’8 in avanti con una velocità impossibile per un caricabatterie USB-A.

Un iPad Pro si ricarica a 30W (circa) mentre per un MacBook Air è consigliato un caricabatterie da 30W ma si ricarica più velocemente con un caricabatterie come questo. Il produttore dice che è in grado di ripristinare il 70% della carica in solo un’ora.

L’alimentatore Iniu fornisce come minimo (quando solo collegati un cavo USB-C e un UNB-A) proprio 45W dalla porta USB-C. Collegando un altro dispositivo alla porta USB-A, la porta USB-C continua comunque a fornire 30W. In pratica potete sfruttarla ancora quasi pienamente.

Questo accessorio rappresenta l’ideale per chi ha comprato un nuovo iPhone nella cui confezione non troviamo più il caricabatterie. Un caricabatterie non costa mai meno di 25 € se di buona qualità e quindi si tratta di un’ottima occasione, in pratica meno di metà prezzo. Ma diventa un ottimo prodotto anche per chi ha un Mac o qualunque altro dispositivo che si ricarica via USB-C.

Questo caricabatterie costerebbe 20 €. È in sconto a 18,99€ ma se applicate il coupon del 40% lo pagate solo 11,40 €. Meno della metà del prezzo del caricabatterie (da una porta) di Apple con 20W di uscita.

Click qui per acquistare