Caricabatterie wireless ad alte prestazioni per iPhone e Airpods, 30% di sconto

Pubblicità

Un caricabatterie wireless per il vecchio o nuovo iPhone? Date un’occhiata al MagFlow Qi2 di Ugreen, un prodotto di alta qualità capace di risponde alla necessità di chi vuole spendere poco ed avere un dispositivo universale che sfrutta la ricarica Qi2, con prestazioni uguali a quelle di MagSafe.

Sono tre le caratteristiche principali di MagFlow Qi2.

È multifunzione . Ricarica sia un iPhone che degli auricolari come gli Airpods con custodia wireless. Può essere usato anche per ricaricare qualunque dispositivo compatibile con la ricarica wireless. Nell’uso con un iPhone attiva anche la funzione StandBy che trasforma il telefono in una sorta di sveglia da comodino.

È pieghevole, quando non è in uso diventa molto compatto e può essere messo in una borsa e portato in giro

quando non è in uso diventa molto compatto e può essere messo in una borsa e portato in giro Ricarica iPhone e tutti i dispositivi compatibili a 15W. Altri concorrenti ricaricano a solo 7.5W. In pratica ha la stessa potenza di un caricabatterie Magsafe originale.

Oltre a questo la stazione di ricarica è dotata anche di una porta USB C laterale, che può caricare contemporaneamente un terzo dispositivo, come Apple Watch, ha 18 magneti N52H integrati per garantire elevata stabilità al dispositivo e può caricare verticalmente o orizzontalmente. Può essere utilizzato come supporto per telefono anche quando il telefono non è in carica.

Questo eccellente caricabatterie, molto ben costruito e di alta qualità costerebbe 60€. Ma grazie ad uno sconto del 30% che trovate in pagina, lo pagate solo 42€. È uno dei prezzi più bassi di un caricabatterie Qi2 di paragonabile livello che abbiamo mai visto.

Se vi servisse anche un caricabatterie da muro vi consigliamo Nexode Mini che è in sconto dl 25% e pagate meno di 13€.

Click qui per comprare MagFlow Qi2