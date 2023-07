Disco del Mac troppo pieno, liberatelo con Daisy Disk in sconto a solo 4,99$

Se il disco del Mac è al limite della capienza e vi chiedete come mai e come fare a liberarvi di file inutili e che magari vi siete dimenticati di avere, allora è il momento di mettere mano al portafogli per tirare fuori i pochi spiccioli che costa Daisy Disk, una geniale applicazione che Bundle Hunt ha appena messo in sconto a 4,99$.

Daisy Disk è un’applicazione storica che Macitynet ha recensito molto tempo fa. Nel corso del tempo è stata affinata e migliorata ma il suo concetto di base resta sempre lo stesso: leggetevi la nostra prova per capire come sia possibile da una visione simbolica ma estremamente intuitiva procedere ad una cancellazione rapida ed efficienti di tutto quello che non serve nel vostro hard disk.

Daisy Disk come altre utility simili procedere nella scansione del disco e dopo alcuni istanti visualizza un diagramma a spicchi colorati, ognuno dei quali corrisponde alle cartelle che più ingombrano su disco, fino ad arrivare ai singoli file più corposi.

Questa interfaccia è da una parte l’elemento di maggior originalità di Daisy Disk, dall’altra il perno della sua efficienza.

Come abbiamo spiegato ai tempi della recensione trovare i documenti più ingombranti è semplice quanto individuare il più grande di questi segmenti. Nella prima fase di esplorazione, quella che ci viene presentata alla scansione del disco fisso, non avremo documenti singoli, ma solo gruppi di documenti distinti per tipologia o collocazione. La dimensione di ciascun “petalo” del fiore può essere ulteriormente analizzata e tradotta in numeri da un pannello laterale; qui vedremo l’effettivo peso in GB di un settore e anche le sottocartelle che lo compongono.

Quando avremo individuato un settore particolarmente ingombrante, potremo fare click su di esso a quel punto il nostro grafico si espanderà arrivando nella cartella che ci interessa esplorare e avremo una nuova indicazione di cartelle che occupano più spazio.

Questo processo può continuare fino ad arrivare ai singoli file se ci interessa, anche se nel percorso sarà probabile che cominceremo a trovare cartelle che non sapevamo neppure di avere archiviato.

Ciascuna sezione può a questo punto essere trascinata in un’area che fa da raccoglitore, dove andremo a parcheggiare i file o le cartelle che pensiamo non ci interessino. Una volta che abbiamo terminato la pulizia potremo cancellarle permanentemente.

Daisy Disk costerebbe 10$. Bundle Hunt sconta l’utility a 4,99$, circa 4,5 €