Solo 699€ per Deebot T20 Omni, robot che pulisce la casa e si pulisce da sé

Uno dei migliori robot per la casa, capace di aspirare, spazzare e anche lavare il pavimento e poi ripulire sé stesso, va in sconto. Parliamo del DEEBOT T20 OMNI, che oggi comprate a 699€ invece che 1099 euro, prezzo di listino.

Il DEEBOT T20 OMNI ha un volto conosciuto, quello del DEEBOT T20e OMNI dio cui mantiene tutte le specifiche principali.

Tra i dati di targa principali c’è la potenza aspirante di ben 6000pa, decisamente buona per un robot come questo. Grazie ad essa può svolgere una pulizia profonda; coadiuvato dal suo classico panno rotante (fino a 180 giri al minuto,) il sistema di aspirazione consente di lasciare ben poche tracce sul pavimento.

Il DEEBOT T20e OMNI ruota il suo corpo quando opera ad una certa distanza dagli angoli. Il movimento intelligente di ogni panno allungato può raggiungere l’angolo con una distanza di 3 mm, aumentando notevolmente il livello di copertura della pulizia.

Il robot è in grado di muoversi e navigare facilmente all’interno della casa. È in grado di riconoscere e superare le soglie delle stanze, riducendo le aree mancanti durante la pulizia.

Si tratta di un dispositivo con tante funzioni smart. Tra le altro

sollevamento intelligente del panno di lavaggio con il riconoscimento di moquette e tappeti

scansione in 3D dell’ambiente pee rilevare oggetti per terra per evitare intralci anche negli angoli più bui

Le tecnologie avanzate TrueDetect 3D 3.0 e TrueMapping 2.0 per la mappatura rapida e una pianificazione del percorso ottimale.

per la mappatura rapida e una pianificazione del percorso ottimale. Funzione di ricarica intelligente

170 minuti di lavoro

Ricarica completa in 6,5 ore

Rumore inferiore a 68 db

Una peculiarità di questo modello rispetto al DEEBOT T20e OMNI è l’utilizzo dell‘acqua calda per lavare i panni nel robot aspira-lava pavimenti, senza doverlo smontare spesso e lavare manualmente. Il lavaggio dei panni in acqua calda scioglie le macchie ostinate, rimuove efficacemente gli odori e stimola l’attività della soluzione detergente, rendendolo il partner perfetto per la pulizia.

La stazione OMNI offre una soluzione di pulizia completamente automatizzata. Supporta la pulizia automatica dei panni, lo svuotamento automatico, l’asciugatura ad aria calda e l’autopulizia. Ogni volta che si avvia, nessun intervento da parte vostra sarà richiesto.

Offre anche la la nuova modalità Housekeeper 2.0, DEEBOT è in grado di regolare in modo intelligente e dinamico i suoi parametri di pulizia in base all’ambiente domestico e alle preferenze di pulizia.

Il l DEEBOT T20e OMNI costerebbe 1099 €. È in vendita in sconto anche sul sito Ecovacs a 799€, ma Amazon lo presenta ad un prezzo anche più basso: 699€