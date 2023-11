Sconto di 7 € su Amazon usando un punto di ritiro

Se non avete mai usato i punti di ritiro Amazon, questo è il momento giusto per provare il servizio: fino a fine anno infatti chi sceglie di farsi recapitare l’ordine selezionando questo tipo di destinazione viene omaggiato con 7 € di sconto applicato immediatamente nel carrello, andando così a spendere meno per qualsiasi acquisto decide di fare sul noto e-commerce.

Sui punti di ritiro Amazon

Precisiamo innanzitutto che per “punto di ritiro Amazon” non si intendono soltanto i Locker, ma anche i negozi e le attività commerciali che aderiscono al servizio. Potete perciò farvi un’idea cliccando qui e scoprire, rintracciando sulla mappa, tutti quei punti vicini a voi in cui è possibile far recapitare un ordine effettuato su Amazon.

Inoltre il servizio è completamente gratuito, perciò l’unica differenza che c’è dal farsi recapitare il pacco direttamente a casa è che non bisognerà essere reperibili per poter completare la consegna: sarà una mail ad avvisarvi che il pacco è stato consegnato nel punto di ritiro selezionato, dove sarà custodito per 7-10 giorni, una finestra sufficientemente ampia che consente di ritirarlo comodamente nell’orario che più si preferisce (secondo gli orari di apertura e chiusura dell’attività commerciale o del luogo in cui si trova il Locker).

Se non si ritira il pacco entro 7 giorni dalla ricezione della mail, si attiverà automaticamente il servizio di reso, con restituzione ad Amazon e rimborso completo.

La promozione

Per approfittare dello sconto di 7 € non dovete far altro che visitare questa pagina e cliccare sul pulsante Applica promozione: se risulterete idonei, vi basterà aggiungere al carrello prodotti venduti e spediti da Amazon per un valore complessivo di almeno 20 €: selezionando poi il punto di ritiro desiderato, vedrete applicarsi automaticamente lo sconto di 7 € direttamente nel carrello.

La promozione resterà disponibile fino al 31 dicembre, ma è riservata soltanto ai primi 20.000 clienti, perciò potrebbe terminare anche prima. Se siete interessati vi consigliamo quindi di procedere subito con l’attivazione e, nel caso risultaste idonei, portare a termine l’ordine nel più breve tempo possibile.