iPhone 16 con display ancora più efficiente dal punto di vista energetico

L’iPhone 16 che arriverà il prossimo anno integrerà un display ancora più efficiente dal punto di vista energetico grazie a un materiale OLED che, secondo indiscrezioni, Samsung avrebbe progettato su specifica richiesta di Apple.

Il materiale scelto, riferisce il sito Macrumors, prevede l’aggiunta di “capping layers” (CPL), particolari membrane ad alta rifrazione sul livello superiore degli schermi, elementi che permettono di regolare le caratteristiche ottiche. Ciascun componente usato negli schermi in questione è realizzato da produttori specializzati che li forniscono a Samsung e quest’ultima lo sfrutta per costruire il pannello finale.

Differenti composizioni dei materiali permettono a quanto pare di alterare caratteristiche dei pannelli OLED quali la durata, la luminosità, la precisione cromatica e l’efficienza produttiva.

Ad aprile di quest’anno il sito sudcoreano The Elec aveva riferito che Samsung intendeva usare un materiale denominato “M12” per gli iPhone 15 di quest’anno, e che allo stesso tempo stava sviluppando un nuovo materiale denominato “M14”, pensato specificatamente per gli iPhone del 2024. Non è chiaro perché Apple abbia chiesto l’uso di nuovi materiali ma probabilmente l’obiettivo è ottenere pannelli più efficienti a livello energetico.

Sempre il sito The Elec riferisce ora che nei piani di sviluppo di Samsung per gli OLED è prevista la sostituzione dei materiali emettitori blu fosforescenti, con altri più efficienti, in grado di ridurre il consumo energetico complessivo.

Secondo l’analista coreano Daejeong Yoon di Ubi Research, Samsung intendeva sfruttare il materiale energeticamente più efficiente negli OLED sviluppati per alcuni pieghevoli previsti nel 2024 ma M14 non è facile da sviluppare e l’azienda potrebbe avere deciso di riservarlo a Apple.

L’analista riferisce che dopo l’iPhone 16 il prossimo anno, M14 sarà sfruttato negli iPhone 17 nel 2015, con un periodo di applicazione di due anni. Di iPhone 16 e iPhone 16 Pro sono cominciate a circolare le prime voci secondo le quali vedremo dispositivi con display più grandi (6,27″ per iPhone 16 Pro e 6,85″ per iPhone 16 Pro Max), ma anche 5G Advanced, WiFi 7 e altro ancora.