Fatturato, Foxconn piange e Apple si preoccupa

Marca malino per Apple nel campo degli smartphone, almeno a voler dare retta a un allarmante rapporto che proviene dalla Cina in base al quale si apprende che Foxconn perderà vendite e fatturato per il terzo trimestre consecutivo.

Secondo le anticipazioni sul trimestre fiscale, citate da Bloomberg, Foxconn perderà il 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La contrazione fa seguito ad una ancora maggiore subita durante il periodo estivo: -12% da luglio a settembre. Se le previsioni saranno rispettate, l’azienda taiwanese farà segnare il primo regresso di fatturato dal 2016 a oggi.

La cattiva notizia per le casse di Foxconn si trasforma istantaneamente in tale anche per Apple perché, come noto, Foxconn è il principale assemblatore di Cupertino (iPhone incluso) da cui l’azienda cinese deriva oltre 50% del fatturato. Sembra del tutto plausibile pensare che il trend negativo sia innescato proprio da un mercato debole per i prodotti Apple e in particolare per i nuovi iPhone.

Ricordiamo che Apple da parte sua ha già fatto balenare l’ipotesi che le vendite di iPhone possano essere non particolarmente brillanti. Nelle previsioni per il trimestre di dicembre si parla di vendite piatte.

Tra i mercati più complicati resta la Cina. Qui Apple è messa sotto pressione da Huawei che è riuscita a lanciare, inaspettatamente, un telefono 5G e da Xiaomi le cui vendite del Serie 14 hanno sfondato ogni previsione. Entrambi questi produttori hanno lanciato dispositivi percepiti, specialmente sul mercato cinese, come innovativi mentre iPhone 15 sembra un telefono come i precedenti.

Oltre a questo come spiegano altri analisti, Apple continua ad essere in difficoltà nel mettere sul mercato un numero sufficiente di iPhone 15 Pro Max che era e resta il telefono più richiesto di quest’anno. Fino a quando dalle fabbriche non uscirà un numero sufficiente di questo modello è difficile che Apple possa invertire il trend.

