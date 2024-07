Prime Day, il DJI Mini 4K Fly More Combo per supervideo a 349€

Pubblicità Se volete un drone top, con fotcamera top, ad un prezzo top, la scelta oggi cade sul DJI Mini 4K che in versione Fly More Combo, grazie al Prime Day, potete comprare al prezzo migliore di sempre: 349,99 €. Quel di cui parliamo è la nuova versione con fotocamera migliorata di prodotto lanciato qualche tempo fa ma che è ancora uno dei droni più validi se si sceglie di pilotare un drone senza patentino. Mantenendo il peso al di sotto dei 249 grammi e introducendo significativi miglioramenti nelle prestazioni di volo, punta molte delle sue carte nelle dimensioni e una fotocamera CMOS da 1/2,3 pollici è in grado di registrare video in risoluzione 2,7K e scattare foto da 12 MP. Il drone può rimanere in volo per 31 minuti e offre una trasmissione video HD fino a 10 km. Le funzionalità intelligenti di controllo del volo, come decollo e atterraggio con un solo tocco, hovering stabile e ritorno automatico a casa (RTH), sono tutte presenti. Modalità di scatto avanzate come QuickShots e Panorama consentono anche ai principianti di esplorare la fotografia creativa. Rispetto al suo predecessore, il drone presenta il nuovo radiocomando RC-N1, simile a quello del Mini 2. Esteticamente, il drone è quasi identico al modello precedente e al Mini 2, ma quest’ultimo offre una registrazione fino a 4K, mentre il SE 2 si ferma a 2,7K. La novità di maggior rilievo è il comparto immagine. Nonostante tutto il resto sia identico al precedente Mini 2 SE, qui abbiamo un sensore capace di riprendere video in 4K a 30 FPS, sensore CMOS da 1/2.3 pollici. Qui la versione in sconto è la Fly More Combo che include DJI Mini 4K, 3 batterie, un hub di ricarica a due vie, borsa a tracolla e tutto il necessario per voli prolungati. Due batterie extra consentono di prolungare notevolmente l’autonomia. Il DJI Mini 4K Fly More Combo ha un prezzo di listino di 489, ma oggi per il Prime Day lo pagate solo 389€.

