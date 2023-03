Offerte di Primavera in anticipo, prezzi al minimo per le Fire TV Stick 4K

Oggi alle 18 partono le offerte di primavera di Amazon ma sul sito del grande rivenditore on line sono già in offerta alcuni prodotti tra i quali le Fire TV. Gli sconti sono molto importanti, particolarmente per due dei modelli 4K, i più richiesti al momento. La Fire TV Stick 4K costa 39,99 € (invece di 69,99€) di la Fire TV Stick 4K Max 44,99 € (invece di 74,99€)

Stiamo parlando di accessori che permettono di accedere collegata alla TV attraverso un porta HDMI a tutta una serie di applicazioni per il video (tra cui Amazon Prime, Netflix, Disney Channel e Apple TV+) senza ricorrere al computer o ad altri dispositivi esterni. Nelle versioni in sconto a 29,99 euro è possibile la visualizzazione di canali in Full HD fino a 1080p con supporto per formati HDR, HDR10+, HLG. A differenza degli altri modelli non consente di controllare i canali della TV ed è incluso il telecomando Alexa che controlla anche la TV

Le due versioni più convenienti al momento sono quelle con risoluzione 4K, adatte ai TV più diffusi al momento.

La Fire TV Stick 4K a 39,99 €, come detto, è un buon affare. È identica per forma e funzioni alla Fire Tv Stick di terza generazione ma, come dice il nome, offre la possibilità di vedere contenuti in 4K e quindi rappresenta l’ideale per chi ha un TV di questo tipo e un abbonamento a servizi che forniscono un servizio in 4K. Il telecomando ha i pulsanti per richimare direttamente canali specifici. Lo sconto la portata al minimo mai visto da quando il prezzo è salito a 69,99€

Amazon ha in sconto anche la nuova Fire TV Stick 4K Max a 44,99 € che ha più memoria interna, WiFi 6 e un processore più veloce e la possibilità di richiamare la vista delle telecamere interne o esterne collegate direttamente sulla TV in una finestra. Vi raccomandiamo questo modello per il miglior rapporto prezzo-prestazioni. Anche qui il prezzo è al minimo da quando il prezzo è stato portato a 74,99€

Vi segnaliamo che sono in sconto anche la Fire TV Stick Lite a 29,99 € e la Fire TV con telecomando Alexa a 34,99€. Ma per il rapporto tra prezzo e qualità riteniamo che siano molto più appetibili le versioni 4K