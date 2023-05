Sconti videocamere e citofoni Blink e Ring, risparmi fino al 40%

Tornano le offerte sulle videocamere Blink e Ring, i sistemi di sorveglianza compatibil con Alexa e che vengono offerti al minimo sia in confezione singola che un bundle.

Sconti su videocamere outdoor

Amazon in particolare offre a prezzi davvero convenienti le videocamere e i pacchetti Blink e Ring Stick Up. Parliamo di telecamere che nascono appositamente per essere installate a seconda delle versione in interni e in esterni.

Offerta Blink Outdoor

Blink Outdoor è la versione per esterni. È infatti resistente all’acqua ed è certificata per funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra i -20°C e i 45°C. È in grado di riprendere video in Full HD a 1080p e ha un angolo di campo visivo pari a 110°.

Tra le funzioni più interessanti c’è un’opzione per designarle come “telecamere posizionate in aree ad alto traffico” in modo tale che inquadrano un’area in cui c’è un costante via-vai di persone, il sistema viene istruito per evitare di inondare il telefono dell’utente con decine di notifiche che segnalano il riconoscimento di un movimento.

È possibile vedere, ascoltare e parlare con i visitatori in tempo reale con la funzionalità Live View e l’audio bidirezionale dall’app Blink Home Monitor. Funzionano a batterie stilo che durano moltissimi mesi. Nella confezione si trova anche l’hub per collegare la camera via Wi-Fi.

Poi chiaramente, trattandosi di telecamere Amazon, si possono controllare in remoto anche tramite Alexa.

Per quanto riguarda l’archiviazione delle registrazioni è possibile scegliere di pagare un abbonamento di 3 euro al mese per una sola telecamera, oppure 10 euro per dieci videocamere. Come diverse altre telecamere Blink, sono alimentate da due batterie stilo AA che promettono un’autonomia di due anni.

Le offerte riguardano sistemi a camera singola (presentati ad un prezzo minimo record, solo 59,99€) sia sistemi multipli con 4 videocamere per coprire vaste aree (anche qui prezzo minimo: solo 185,99€)

Offerta Ring Stick Up

È in offerta anche la Ring Stick Up, una videocamera sempre per esterno che si distingue dalla Blink Oudoor per avere una batteria ricaricabile (e non batterie stilo) oppure a cavo e un miglior sistema di riconoscimento delle scene. Tra le altre cose è anche capace di distinguere un essere umano da altri oggetti in movimento, come un’automobile, o animali

Trattandosi di una videocamera con funzioni più avanzate la Ring Stick Up non presenta una opzione per archiviazione in locale. Al contrario è necessario acquistare separatamente un piano di archiviazione cloud.

Da segnalare anche la compatibilità con tutti i dispositivi Ring, oltre che (ovviamente) con Alexa

Le Ring Stick Up sono in sconto a 69,99€ (-30%) ma anche qui troviamo pacchetti fino a 4 videocamere.

Amazon presenta anche consistenti sconti sulle videocamere per indoor. In particolare sulle Blink Mini e sulle Ring Indoor.

Blink Mini

La Blink Mini è la versione casalinga della Blink Oudoor. Funziona allo stesso modo ma con una differenza sostanziale: deve essere permanentemente collegata alla corrente elettrica attraverso un suo adattatore.

Tra le funzioni interessanti, oltre la possibilità di archiviare video in locale, c’è l’app Blink Home Monitor grazie alla possibile ricevere notifiche sul proprio smartphone quando viene rilevato un movimento e utilizzare l’audio bidirezionale per parlare, da qualsiasi luogo dove ci troviamo, con persone o animali domestici all’interno della casa.

Come per la Blink Oudoor, basta attaccare la Blink Mini a una presa di corrente, connetterla al Wi-Fi e aggiungerla all’app Blink Home Monitor. È anche possibile abbinare Blink Mini a un dispositivo con integrazione Alexa per vedere i video registrati, attivare la riproduzione in tempo reale oppure attivare o disattivare la videocamera utilizzando semplicemente la propria voce.

Blink Mini è in offerta a 26,24 €

Offerta R ing Indoor Cam

La Ring Indoor Cam sta alla Blink Mini come la la Ring Stick Up sta alla Blink Oudoor. Si tratta di un prodotto più sofisticato con un’elevata capacità di distinguere i soggetti che riprende. Ha anche un’angolo di visione più ampio della Mini

Oltre a questo si può scegliere tra connessione a cavo e tra connessione con batteria ricaricabile e può essere collegata ad un’ampia gamma di accessori Ring.

In compenso non è prevista la possibilità di archiviare i filmati in locale (necessario un piano cloud di Amazon) e ha un costo più alto.

Oggi è in offerta a 39,99€ (invece che 59,99€)

Sconti campanelli smart Ring e Blink

Oggi sono in sconto anche i campanelli smart Ring e Blink per un monitoraggio di chi suona alla porta di casa vostra.

Entrambi i modelli permettono di vedere, ascoltare e parlare da ovunque, ricevere notifiche in tempo reale quando qualcuno suona il campanello oppure sensori di movimento integrati si attivano.

Blik Video Doordbell

Blink Video Doorbell offre la possibilità di rispondere a chi si presenta alla vostra porta, trasmette video in HD a 1080p di giorno e video a infrarossi di notte con audio bidirezionale. E anche in grandi di lanciare una notifica ogni volta che viene rilevato un movimento.

Si collega il dispositivo al sistema di cavi preesistente o via wifi al Sync Module (venduto separatamente) per usufruire delle funzioni video in diretta e audio bidirezionale su richiesta con salvataggio di video su chiavetta USB oppure nel Cloud (a pagamento)

L’alimentazione avviene con due batterie AA a lunga durata. Il costo è di 45,49€

Ring Video Doordbell

Ring video Doordbell di bae più o meno le stesse cose di Blink video Doorbell ma presenta anche funzioni avanzate. Ad esempio con un abbonamento Ring Protect è possibile attivare registrazioni video e di acquisire Istantanee periodiche.

Altra differenza essenziale, Ring ha una batteria ricaricabile e non batterie AA. In più ci sono tre differenti versioni di tre differenti generazioni più meno simili con lievi differenze nell’angolo di visione.

La più evoluta è la Ring Video Doorbell Plus che offre tra le altre cose Video in HD a 1536p con visuale a figura intera e Visione notturna a colori. Ring Videodoorbell 4 non ha niente di tutto questo ma in compenso si collega anche al Wifi 5 GHz e permette un Pre-Roll a colori delle immagini

I citofoni smart Ring Video Doorbell si comprano da qui a partire da 64,99 € con uno sconto tra il 28 e il 35%