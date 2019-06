Sconto flash: fino a mezzanotte iPhone XS e iPhone XS Max al prezzo più basso

Gli iPhone Xs e iPhone XS Max sono in sconto per l’offerta del giorno di Amazon. I due telefoni Apple, ultimi nati della gamma e top per funzioni, componenti e design, grazie alla promozione che termina a mezzanotte (salvo esaurimento scorte), potete compare entrambi con sconto fino al 17%.

I telefoni in sconto “flash” sono i seguenti

Ricordiamo le loro caratteristiche

Display Super Retina (OLED) da 5,8″ con HDR

Resistenza a polvere e acqua di grado IP68

Doppia fotocamera da 12MP con doppia stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e fotocamera anteriore TrueDepth da 7MP; modalità Ritratto, Illuminazione ritratto, Controllo profondità e Smart HDR

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

A12 Bionic con Neural Engine di nuova generazione

Ricarica wireless (con i caricabatterie Qi)

I prezzi per alcuni dei modelli che abbiamo elencato sono i migliori in assoluto mai visti s su Amazon. Sono anche i migliori che abbiamo mai visto per dei prodotti venduti da rivenditori autorizzati e sono altamente competitivi con anche quelli di rivenditori “grigi” che propongono prodotti di importazione e con politiche di vendita e restituzione meno generose di quelle di Amazon.

I prodotti in sconto dureranno fino a mezzanotte. Successivamente torneranno al prezzo normale. Ovviamente se le scorte terminano, i prezzi che indichiamo non saranno più validi.

