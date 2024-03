Offerte di Primavera, Garmin Venu Sq Music a 179,99 €

Se vi interessa uno smartwatch simile per forma e concezione ad Appe Watch, su Amazon oggi va in sconto per le offerte di primavera Venu Sq Music Edition, a 179,99€

Questo smartwatch Garmin è meno orientato alla vita sportiva e più alla quotidianità con il monitoraggio della salute e dell’attività fisica di altri prodotti della cas americana. Lo si capisce fin dal fattore di forma, molto simile a quello di un normale orologio, proprio come Apple Watch.

Al di là del fattore forma, i dispositivi godono di funzioni complete di monitoraggio del fitness, funzione tipica di tutti i dispositivi Garmin. L’orologio presenta il monitoraggio della frequenza cardiaca continua, oltre ad avere un sensore di saturazione dell’ossigeno nel sangue, con avvisi per la frequenza cardiaca anormale, senza rinunciare al monitoraggio dello stress e ancora ancora.

Lo schermo touch è protetto da un vetro Gorilla Glass da 1,3 pollici con cornice in alluminio e offre il sistema di pagamento contactless Garmin Pay grazie ai circuiti bancari abilitati.

La Music Edition offrirà spazio di archiviazione integrato per ospitare brani musicali, così da poter correre senza doversi portare dietro lo smartphone.

Garmin Venu Sq Music costerebbe intorno ai 230€, oggi lo pagate 179,99€ grazie alle offerte di Primavera