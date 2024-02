Campagna sconti sugli iPhone, vi diciamo cosa vi conviene comprare

Dopo diverse settimane, lo scorso autunno, in cui gli iPhone erano scarsi in quantità, giunti a metà ciclo di vita arrivano gli sconti. La prova è quel che sta accadendo questa settimana su Amazon dove praticamente tutti i modelli oggi in vendita, sono al prezzo minimo di sempre, inclusi gli iPhone 15 Pro che a lungo erano stati semplicemente introvabili.

Elencare tutti gli sconti di oggi è praticamente impossibile. Vediamo qui di seguito quelli che sono i modelli e i tagli di memoria più convenienti (anticipazione: i telefoni a maggior capacità, sono quelli con sconti minori) e qualche consiglio per gli acquisti.

iPhone 13, prezzo da 599€

Partiamo da iPhone 13 perché è questo sia il telefono più vecchio nella nostra lista che quello che ha il prezzo di ingresso più conveniente. In particolare l’iPhone 13 da 128 GB costa solo 599€ che sono 160 euro meno del prezzo di listino, pari ad uno sconto del 21%. La versione da 256 Gb non è scontata, ma lo è quella da 512 GB che costa 929€ (-18%).

Chi si stesse, per caso, chiedendo se conviene comprare iPhone 13 al posto di un iPhone 14, risponde il nostro articolo specifico. Ma qui anticipiamo che se è il prezzo che conta, i 100 euro di differenza che ha oggi rispetto ad iPhone 14 scontato, sono un incentivo reale, ammesso ovviamente che per voi 100 euro abbiano il valore che hanno nell’accezione della gente comune.

Rispetto ad iPhone 15 invece, iPhone 13 ha diversi punti di svantaggio (che sono quasi gli stessi che iPhone 14 ha rispetto ad iPhone 15) ma qui a pesare è certamente il prezzo. Nel momento in cui scriviamo, iPhone 15 da 128 Gb costa 799 €. E 200 € sono il doppio di 100€, con tutto quel che ne consegue…

iPhone 14, minimo storico a 699€

Lo scorso anno Apple aveva fatto alzare più di qualche sopracciglio quando ha lanciato iPhone 14 ad un prezzo decisamente più alto di quello con cui aveva lanciato iPhone 13 senza cambiarne, nei fatti, le specifiche tecniche.

Ora iPhone 14 è stato scontato (per il lancio di iPhone 15) ed Amazon ne ribassa ulteriormente il prezzo al minimo storico, per la versione da 128 GB, a solo 699€ che è davvero interessante per le specifiche. Significativo, se vogliamo parlare di sconti e di risparmio, anche il prezzo della versione da 256 Gb che costa 849 € (invece di 1009€)

In sconto troviamo anche iPhone 14 Plus. In particolare è notevole lo sconto del 19%, quindi a 899€, del modello da 256 Gb. iPhone 14 Plus da 128 Gb è scontato “solo” del 13% e anche se per effetto del costo iniziale più basso, costa meno, (849€) interessante del modello da 2556 GB.

Alla domanda se conviene comprare un iPhone 13 o un iPhone 14, risponde questo nostro articolo. Alla domanda se conviene comprare un iPhone 14 o un iPhone 15, la risposta si dovrebbe ricavare da questo altro articolo. Qui diamo solo un piccolo indizio: a nostro giudizio i vantaggi di iPhone 15 rispetto ad iPhone 14 danno ragione dei 100 euro di differenza tra i due modelli molto più dei 100 euro di differenza tra iPhone 13 e iPhone 14.

iPhone 15, 799 €

iPhone 15 ccompleta la scala dei “99” (iPhone 13 599€, iPhone 14 699€) compilata da Amazon nella lista di oggi. A 799€ troviamo ovviamente il modello da 128 GB. Lo sconto percentuale è del 18%, il risparmio in euro rispetto al prezzo Apple (979€) decisamente importante. Solo di poco inferiore è lo sconto del 16% per il modello da 256 GB che pagherete 929€ (invece di 1109€).

Da notare che gli sconti ci sono, ma sono più bassi, per gli iPhone 15 Plus. La versione da 128 GB costa 979 € (invece di 1129€, ovvero -13%), mentre la versione da 256 GB costa 1099 € (invece di 1259 €, sempre -13%).

A nostro giudizio l’acquisto qui sarebbe da fare ad occhi chiusi. Come abbiamo spiegato nel contesto della nostra recensione, iPhone 15 è un concreto ed importante passo avanti rispetto agli iPhone precedenti; probabilmente è il salto generazionale più rilevante dal lancio di iPhone X rispetto ad iPhone 8. Il prezzo per un prodotto Apple è ottimo considerando che si portano a casa tante novità, dalla dynamic island all’importante cambio nel modulo fotografico.

Il confronto con iPhone 14 lo trovate in questo articolo. Ma come detto sopra, i 100 euro di costo aggiuntivo rispetto ad iPhone 14, ammesso che 100 euro siano per voi una extra costo che potete permettervi, sono giustificati.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, prezzo da 1029€

Amazon ha iniziato a scontare, dopo mesi di scarsità di magazzino, anche gli iPhone 15 Pro e gli iPhone 15 Pro Max. Il prezzo più roboante è quello di iPhone 15 Pro da 128 Gb che scende ad appena 1029€. La cifra è alta per uno smartphone, ma davvero molto interessante per un iPhone della serie Pro. Lo si capisce dallo sconto, il 17%, che solo raramente in passato un iPhone Pro ha toccato. La versione da 256 Gb ha anch’essa un prezzo appetibile e un ottimo risparmio (1199€ invece di 1369 €) se siete interessati ad una maggior capacità di memoria.

Vi segnaliamo anche gli sconti sugli iPhone 15 Pro Max. La versione da 256 Gb (entry level di quest’anno) costa 1299 € invece di 1489 € mentre la versione da 512 Gb costa 1499 € per un risparmio del 14%, pari a 240 €.

Per gli iPhone 15 Pro non c’è alcun paragone possibile con gli iPhone 14 Pro visto che, almeno nei canali ufficiali, non ci sono più. Semmai il confronto andrebbe fatto rispetto ad iPhone 15 (e noi l’abbiamo messo qui). Il modello top ha in più uno zoom ottimo (3X e nel modello Max 5X), uno chassis più elegante, un processore più potente il tasto azione. Che tutto questo valga 130 euro differenza è cosa che affrontiamo nel dettaglio in un articolo specifico. In breve sintesi noi compreremmo iPhone 15 Pro o, meglio ancora, iPhone 15 Pro Max solo se per noi la fotografia e video fossero fondamentali. In questi settori il modello Pro manifesta il vantaggio più importante rispetto ad iPhone 15.